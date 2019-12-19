2019-12-19T09:05:32+03:00
Общество

Где погулять в Курске на новогодних каникулах?

Самая полная программа мероприятий
Ольга ДАНИЛОВА
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В городе пройдут концерты, театрализованные представления, спортивные соревнованияВ городе пройдут концерты, театрализованные представления, спортивные соревнованияФото: Светлана ВОЛКОВА
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Праздничные мероприятия стартуют уже в это воскресенье – 22 декабря – с театрализованного шествия Дедов Морозов. Оно начнется в 15.00 на Красной площади. Парад пройдет по улице Ленина до Театральной площади.

В новогоднюю ночь у главной елки региона на площади перед драмтеатром с 23.00 будет организована развлекательная программа. Она продлится до трех часов ночи. В первые дни января здесь также пройдут новогодние представления под открытым небом.

План новогодних и рождественских мероприятий в Курске

20-30.12.2019. Центр народного творчества «Русь» (ул. Обоянская, 26) Новогодние утренники и огоньки «Здравствуй, Новый год!». 12.00,15.00.

23.12.2019 в 12.00, 25.12. 2019 в 10.00, 26.12. 2019 в 11.00. ЦНТ «Русь» (ул. Обоянская, 26). Новогоднее театрализованное представление «Новогодний лес чудес».

24.12.2019. Библиотека-филиал № 7 (ул. Гагарина,4). Новогодний литературный калейдоскоп «Зимней праздничной порой». 11. 00.

Центральная городская детская библиотека (ул. К. Либкнехта, 2). Новогодний микс «Новогодние приключения в стране литературных героев». 12.30.

25.12.2019. Библиотека-филиал № 10 (ул. Менделеева,36). Литературная квест-игра «Новогодний калейдоскоп». 12.00.

Культурный центр семейного чтения и досуга (пр-т Дружбы,16). Тематическое заседание интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» «Новогоднее ассорти». 17.00.

Концертно-творческий центр «Звездный» (ул. Дзержинского, 51) Новогодний вечер «Снежная фантазия» «Для тех, кому за…». 17.00.

25-27.12.2019. Центр досуга «Юность» (ул. К. Маркса, 5) Новогодняя развлекательная программа «В царстве славного Мороза». 11.00.

26.12.2019. Культурный центр семейного чтения и досуга им. А.П. Гайдара МБУК ЦСБ (Магистральный пр-д, 17). Литературное конфетти «Новогодние огни приглашают в сказку». 11.00.

Детский специализированный центр досуга «Сказка»(пр-т Дружбы,18).Театрализованное представление «Новогодний сказочный денек». 11.00.

Центр досуга «Мир» (ул. Станционная, 10). Новогоднее театрализованное представление «У новогодней елки» . 11.00

1 января - 01.00-04.00. Новогодняя ночь в микрорайонах Курска:

пл. Рокоссовского, 17-й Степной пер. ,ул. Раздольная, ПЛК-48, ул. 1-я Степная, центр досуга «Родина» (ул. Менделеева, 31), ДШИ № 6 (парк КЗТЗ), ЦД «Сказка» (пр-т Дружбы, 18), городской молодежный центр «Гелиос» (ул.50 лет Октября, 102), площадь перед фитнес- клубом «Три океана»(ул. Союзная, 26).

01.01.2020. Театральная площадь. Новогодняя программа «В свете елочных огней». 19.00.

02-03.01.2020. Театральная площадь. Праздничная новогодняя программа «Зимние забавы». 17.00.

02-05.01.2020. Театральная площадь. Праздничная программа «Новогодняя карусель» . 15.00.

02.01.2020. ЦД «Спутник» (Магистральный пр-д, 13Б). Новогодний утренник «А у нас здесь - Новый год! Ёлка в гости всех зовёт!». 10.00.

02-04.01.2020. ГКЦ «Лира»(ул. Менделеева, 59). Концертно-театрализованное представление у ёлки «Идеальный Новый год». 11.00.

Городской культурный центр «Лира» (ул. Менделеева, 59). Спектакль-концерт «Приключения Буратино» студии «Светлячок». 12.00.

02-05.01.2020. ДК ЖД (Театральный проезд, 1-а). Новогоднее театрализованное представление ЦНТ «Русь» «Новогодний лес чудес». 10.00,12.00, 14.00.

03.01.2020- 05.01.2020. Концертно-творческий центр «Звездный» (ул. Дзержинского, 51). Новогодние утренники для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Сундучок любимых сказок». 11.00.

03.01.2020. Центр досуга «Юность» (ул. К. Маркса, 5). Семейный мастер-класс в мастерской Деда Мороза: «Новогоднее украшение своими руками». 11.00.

Центр досуга «Мир» (ул. Станционная, 10). Киноклуб «Почемучки» Конкурсно-игровая программа «Новогодняя сказка». 12.00.

04.01.2020. Курский государственный Драматический театр им. А.С. Пушкина. Елка Главы города Курска с просмотром спектакля «Щелкунчик». 10.00.

04.01.2020. Театральная площадь. Новогодняя программа «Снежный хоровод». 13.00.

04-05.01.2020. Театральная площадь. Праздничная программа «Новогодняя феерия». 17.00.

05.01.2020. Детский специализированный центр досуга «Сказка»(пр-т Дружбы,16). Спортивно-игровая программа. 12.00.

06.01.2020 Центр досуга «Мир» (ул. Станционная, 14а). Конкурсно-игровая программа «Наступили святки – начались колядки». 17.00.

07.01.2020. Театральная площадь. Народные гуляния «Рождество Христово». 14.00.

07.01.2020 Центр досуга «Родина» (ул. Менделеева, 31). «Рождественские узоры» - открытие выставки рисунков и фотографий.

08.01.2020. Центр досуга «Юность» (ул. К. Маркса, 5). Семейный мастер-класс в мастерской Деда Мороза: «Рождественский расписной пряник». 11.00.

Центр досуга «Ассоль» (ул. Малышева, 2/23а). Развлекательно-познавательная программа «В стране Мульти-пульти». 11.00.

Городской культурный центр «Лира» (ул. Менделеева, 59). Региональный фестиваль-конкурс «Рождественский бал». 13.00

12.01.2020. Центр досуга «Ассоль» (ул. Малышева, 2/23а). Закрытие кинофестиваля «Сказка». Викторина «Сказочный калейдоскоп

Мероприятия в округах города

Сеймский округ

04.01.2020. Парк на площади Комарова. Детский праздник «Новогодний карнавал». 12.00.

05.01.2020 . Сквер на пл. МБУК ЦД «Родина». Детский праздник «Новогодний карнавал». 12.00.

Парк на площади К. Рокоссовского. Детский праздник «Новогодний карнавал». 14.00 .

10.01.2020. Городской культурный центр «Лира». Рождественская встреча с ветеранами войны и труда Сеймского округа. 14.00.

Железнодорожный округ

28.12.2019. Площадь аквапарка «Чудо остров». Блиц-турне Деда Мороза и Снегурочки по Железнодорожному округу. «Новогодний хоровод»- праздничная программа. 11.00, 12.00.

02-05.01.2020. Дом культуры железнодорожников (Театральный проезд,1-а). 10.00,12.00, 14.00

03.01.2020. Сквер по ул. Союзная, 12. «У Новогодней елки»- театрализованное представление для детей. 12.00.

06.01.2020. Сквер по ул. Союзная, 12. «Рождественские забавы»- театрализованная конкурсно- игровая программа для детей и взрослых. 12.00.

Центральный округ

04.12.2020. ГМЦ «Гелиос» (ул. 50 лет Октября, 102). Программа для детей и родителей «Зимние забавы». 14.00.

Мероприятия на базе учреждений дополнительного образования:

Дворец пионеров и школьников Курска (ул. Ленина, 43)

30.12.19- 02.01 – 06.01.20. Новогодний спектакль «Морозик и льдинка» (для дошкольников и детей младшего школьного возраста). 11.00

Кукольный спектакль «Проделки бабы-яги», (для дошкольников и детей младшего школьного возраста). 11.00

Представление у елки «Новогодние приключения Анны и Эльзы» (для дошкольников и детей младшего школьного возраста). 12.00

Мюзикл «Человек - амфибия» (для детей среднего и старшего школьного возраста). 13.00.

Мюзикл «Дюймовочка» (для детей младшего школьного возраста). 13.00.

Спектакль «Чиполлино» (для детей среднего школьного возраста). 13.00.

Новогоднее представление у елки «Новогодний флэш-моб в кругу друзей» (для детей среднего школьного возраста). 14.00.

Эстрадное шоу-представление «Фантастический вояж в новогоднюю ночь» (для детей среднего и старшего школьного возраста). 15.00.

Новогодняя дискотека «Новый год-2020». 16.00.

08.01.2020. Рождественский концерт «Под Вифлеемской звездой». 15.00.

09.01.2020. Вечер народной музыки «Святый вечер – добрый вечер». 17.00.

10.01.2020. Вечер поэзии и романса «Из века в век переходя…». 17.00.

11.01.2020.Вечер эстрадной и джазовой музыки «Рождественский блюз»

02.01.2020- 12.01.2020. Проведение обзорных и тематических экскурсий в «Музее космонавтики им. Н.П.Слепцова» с демонстрацией видеофильмов.

Дворец детского творчества (ул. Сумская, 14)

30.12.2019, 04-05.01.2020. Музыкальный игровой спектакль «Новогодняя тайна Щелкунчика». 11.00.

Дом детского творчества Железнодорожного округа (ул. Станционная, 10)

30.12.2019. Интерактивный спектакль «Новогодний детектив». 10.00, 12.00.

Новогодняя дискотека «Незамерзай-ка». 14.00, 16.00, 18.00.

Дом искусств «Ритм», (ул. Пучковка, 51)

04.01.2020. Новогодняя танцевально-развлекательная программа «Сюрпризы от Деда Мороза». 12.30.

Центр детского творчества (пр-д Сергеева, 18)

05.01.2020. «Рождественские посиделки». 12.00.

Спортивные мероприятия

До 06.01. 2020. Шахматный клуб ( ул. Гайдара, 14). Новогодний турнир школьников по шахматам

20-21.12.2019. Областной Дворец молодежи. Новогодние игры Школьной лиги КВН «Старт». 16.00

22.12.2019. Картодром. Участие в Чемпионате и Первенстве Курской области (1 этап) по автомногоборью. 10.00.

23-27.12.2019. Городской молодежный центр «Гелиос» ( ул.50 лет Октября, 102). Новогодние праздничные программы «Зима на пороге», «Новогодний хоровод».

23.12.2019. ТРЦ «МЕГАГРИНН». Зимний фестиваль «Молодежный лед». 15.00

24-26.12.2019. ДЮСШ «Картинг» (ул. Литовская, 12). Первенство ДЮСШ «Картинг» на призы Деда Мороза и Снегурочки по художественной гимнастике . 10.00.

27.12.2019. Городской молодежный «Гелиос» (ул.50 лет Октября, 102. Новогодний флешмоб-конкурс "Украсим ёлку вместе". 15.00.

ДЮСШ «Картинг» (ул.Литовская, 12). Программа «Как-то раз под Новый год…». 15.00.

28.12.2019. СОШ № 61 (пр-т А. Дериглазова, 27А). Новогоднее Первенство по самбо среди обучающихся 2010-2011 г.р. 10.00.

ДЮСШ № 2 (ул. Чернышевского, 7). Соревнования по плаванию «Новогодняя сказка». 10.00.

ДЮСШ бокса (ул. Краснополянская, 5а). Рождественский турнир по боксу.

29.12.2019. СОШ № 1. (ул. Конорева, 8). Соревнования по художественной гимнастике «Сияющие звездочки» МБУ ДО «ДЮСШ №2». 12.00.

ДЮСШ бокса, ФОК (ул.Косухина, 25а). «Новогодние старты». 10.00.

30.12.2019. Шахматный клуб (ул.Гайдара, 14). Новогодний блиц-турнир по шахматам. 17.00.

03-08.01.2020. Спортивный центр «Восток» (ул.2-я Рабочая, 22). Юношеский турнир по теннису «Зима-2020». 11.00

04.01.2020. Стадион «Трудовые резервы». Соревнования по легкой атлетике. Спринт и барьеры. 10.00

СК «Спартак» (ул. Советская, 3А). Финальные игры Чемпионата города по баскетболу среди общеобразовательных школ города. 10.00

04, 05.01.2020; 11- 12.01.2020. ФОК № 1 (ул. 2-я Рабочая, 23). Чемпионат города Курска по мини-футболу среди мужских команд. 11.00.

05.01.2020. ул. Воздушная. Чемпионат Курской области по автокроссу (2 этап). 10.00.

ДЮСШ «Виктория» (ул. Менделеева, 59а). «Рождественские старты». 11.00.

06.01.2020. ДЮСШ №5 (пр. Сергеева,14). Соревнования по плаванию «Рождественские старты» 10.00.

Парк Солянка. 1-й этап Кубка ВелоКурска – традиционный зимний велокросс. 11.00.

Городской молодежный центр «Гелиос» (ул.50 лет Октября,102). «Рождественские встречи» в рамках работы Школьной лиги КВН «Старт». 11.00.

07.01.2020. Шахматный клуб» (ул. Гайдара,14). Рождественский темпо-турнир по шахматам . 11.00.

08.01.2020. Хоккейная коробка СОШ № 48 (ул. Серегина, 17). Соревнования по хоккею среди дворовых команд округа «Жаркий лед победы». 13.00.

09-12.01.2020. Каток (ул. Союзная, 26). Соревнования по хоккею, среди школьников города Курска «Рождественский Кубок-2020». 10.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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