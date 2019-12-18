В Курске изменится порядок движения транспорта из-за праздников

22 декабря с 13.00 до 15.30 будет перекрыто движение автомобильного и пассажирского транспорта по улице Ленина на участке от улицы Урицкого до улицы Садовой. Движение городского пассажирского транспорта будет организовано по улице Радищева.

Также будет перекрыто движение автотранспорта 00.30 часов до 04.00 часов 1 января 2020 года на площади перед муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр досуга «Родина» (ул. Менделеева, 31).

Госавтоинспекция убедительно просит курян воздержаться от использования личного автотранспорта в новогоднюю ночь.

В новогоднюю ночь с 23.00 31 декабря 2019 года до трех часов ночи 1 января 2020 года на маршруты выйдут 34 единицы городского транспорта:

Маршруты троллейбусов:

«пр. им. А. Дериглазова - Знаменский собор» – 1 ед.;

«Северо-западный микрорайон - Знаменский собор» - 1 ед.

Коммерческий маршрут автобусов:

№ 93 «ул. Косухина – ул. Студенческая – ул. Запольная - ул. Ленина - ул. Дзержинского - ул. Студенческая – ул. Косухина» – 2 ед.

Коммерческие маршруты микроавтобусов:

№ 202 «ул. Малышева – маг. Полет» – 2 ед.

№ 204 «ул. Степная – Магистральный пр. – Триумфальная арка» - 2 ед.

№ 206 «Северо-западный микрорайон – ул. 3-я Агрегатная» – 2 ед.

№ 208 «Волокно – Ж/Д вокзал» – 2 ед.

№ 210 «Северо-Западный м/р-н (ост. Школа № 54, ул. Косухина) – пл. Перекальского – Железнодорожный вокзал (по ул. Запольная)» - 2 ед.

№ 216 «Авиацентр – 2-я Агрегатная» - 2 ед.

№ 227 «Ул. Косухина – пр. им.А. Дериглазова» - 2 ед.

№ 228 «Северо-западный микрорайон – пр-т Дериглазова» - 1 ед.

№ 243 «М/р-н Волокно (ул. Крюкова) – Областная больница - Северо-Западный м/р-н» - 4 ед.

№ 245 «ул. Ильича – Областная больница» – 2 ед.

№ 247 «ул. Светлая – Областная больница» - 1 ед.

№ 275 «пр-т Н. Плевицкой – пр-т В. Клыкова – ул. Бойцов 9-й дивизии – маг. Полет» - 2 ед.

№ 280 «ул. Пучковка – ул. Кавказская – ул. Ленина - ул. Сумская – пр-т В. Клыкова - ул. Пучковка» - 2 ед.

№ 286 «ул. Малышева (к/т "Ассоль") – пр-т В. Клыкова – СЧПУ» - 2 ед.

№ 289 «Магистральный пр. (онкоцентр) – пр-т В. Клыкова – ул.50 лет Октября - Автовокзал» - 2 ед.

Движение городского пассажирского транспорта со 2 по 8 января 2020 года будет осуществляться согласно расписанию выходного дня.