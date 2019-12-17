«Зеленое финансирование»: французы поделились опытом с российскими компаниями

Вопросы устойчивого развития в промышленности и финансовой сфере, а также перспективы развития «зеленого» финансирования в России обсуждались на семинаре «Зеленое финансирование», который состоялся в резиденции Посла Франции Сильви Берманн в Москве. В семинаре участвовали представители ведущих российских и французских компаний и банков, а представители ЦБ РФ, Минфина, Минэкономразвития, Минприроды, РФПИ, Московской биржи, Банка Франции, министерства экологии, министерства экономики и финансов Франции, MEDEF, других организаций и ведомств. В ходе обсуждения за основу был взят французский опыт.

- Устойчивое развитие – это основа нашей бизнес стратегии, – прокомментировал мероприятие Алексей Воронов, Директор по финансам Металлоинвеста, одной из компаний-участников. – Системная деятельность в этой сфере позволила нам существенно продвинуться в работе с новыми для рынка финансовыми инструментами.

Ключевые приоритеты компании – это охрана окружающей среды, защита жизни и здоровья сотрудников, безопасность производства.

В частности, Металлоинвест использует передовые технологии для минимизации воздействия на окружающую среду и наращивает выпуск продукции высокого качества, использование которой помогает потребителям сокращать выбросы парниковых газов при производстве стали.

В 2018 году Металлоинвест получил дебютный рейтинг КСО «Серебряного» уровня от международной компании EcoVadis. Компания также вошла в 7% лучших в мире производителей металлоресурсов и стали по критерию, характеризующему степень воздействия на окружающую среду.

Металлоинвест поддерживает глобальные инициативы ООН, в том числе разделяет 17 Целей устойчивого развития ООН (ЦУР ООН). А в этом году Компания присоединилась к Глобальному договору ООН (United Nations Global Compact) - международной инициативе в сфере устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса.