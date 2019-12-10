2019-12-11T08:46:22+03:00
Экономика

Курское предприятие отметили за вклад в сохранение экологии

Почетный диплом в рамках международной конференции получил Михайловский ГОК
Ольга ДАНИЛОВА
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Главный эколог МГОКа Михаил Дьячук с наградойГлавный эколог МГОКа Михаил Дьячук с наградойФото: предоставлено пресс-службой
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На днях в столице прошел Форум при поддержке Горнорудного Консультационного Совета, который впервые собрал на одной площадке представителей крупных горнорудных предприятий России и зарубежных инжиниринговых компаний. В рамках Международной конференции и выставки технологий TECH MINING RUSSIA 2019 в номинации «За вклад в сохранение экологии» диплом получило предприятие компании «Металлоинвест» Михайловский ГОК.

По словам управляющего директора Михайловского ГОКа Сергея Кретова, минимизация техногенного влияния на экосистему – один из ключевых приоритетов работы предприятия:

- Современные технологии, внедряемые на всех производственных переделах МГОКа, позволяют постоянно сокращать выбросы и отходы. Их уровень значительно ниже установленных государством лимитов.

Как известно, Металлоинвест уделяет особое внимание экологичности производства. Так, в 2018 году Компания инвестировала 7,2 млрд рублей в модернизацию оборудования, установку новейших фильтров и систем очистки отходящих газов и воды, рекультивацию земель и другие мероприятия. А природоохранная работа Компании заслужила высокую оценку международных экспертов. Сейчас Металлоинвест входит в число 11% лучших в мире производителей металлоресурсов и стали наряду с 900 компаниями, имеющими рейтинг EcoVadis.

Новейшее оборудование и техника, а также передовые экологические решения – вот основные принципы работы компании.

Компания стремится снизить уровень забора воды из природных источников, чтобы максимально исключить потери воды при осуществлении технологических процессов. На Михайловском ГОКе действуют замкнутые циклы водоснабжения, ведется системный контроль качества сточных вод. По итогам 2018 года удалось достичь объема сброса ниже установленного лимита на 37%, а содержания контролируемых веществ в сточных водах - ниже норматива на 86%.

Также на комбинате ведется системная работа по сокращению обеъмов производственных отходов. К примеру, здесь заменили масляные выключатели на вакуумные и элегазовые, а ртутные лампы - на светодиодные.

Также компания осуществляет комплексную программу по снижению выбросов в атмосферный воздух, проводя реконструкцию пылегазоочистных установок. В частности на МГОКе модернизированы пылеулавливающие установки на перегрузках открытых складов окатышей фабрики окомкования, а на четырех источниках выбросов установлены современные аппараты очистки воздуха. Выбросы комбината в атмосферу в прошлом году были ниже предельно допустимых значений на 38%.

Эффективность мероприятий, проводимых на комбинате, подтверждена во время аудитов соответствия системы экологического менеджмента международному стандарту ISO 14001.

ИСТОЧНИК KP.RU

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