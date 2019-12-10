Время дарить подарки: отправляйте праздничные посылки в отделениях Boxberry
Новый год не за горами! Уже знаете, как будете поздравлять родных и близких, которые живут в других городах? Доверьте доставку посылок компании Boxberry
До 31 декабря 2019 года отправить посылки можно по выгодной цене: для этого воспользуйтесь промокодом НОВОСТЬ. Назовите промокод оператору отделения или активируйте в личном кабинете Boxberry и получите скидку 15% на отправку посылок.
Отправляйте посылки и письма в отделениях Boxberry:
Быстро. Оформление посылки займет всего пару минут.
Удобно. Отправить подарок можно в любой регион России.
Выгодно. Конверты, пакеты и коробки для упаковки предоставляются абсолютно бесплатно.
Легко. Отследить посылку можно 24/7 на сайте Boxberry или в личном кабинете службы доставки.
В Курске работает 17 отделений. Выбрать удобное время для посещения вы можете на сайте Boxberry.
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ИСТОЧНИК KP.RU