«Ростелеком» и MY.GАMES расширили возможности тарифного плана «Игровой»

Ранее абонентам тарифа уже были доступны выгодные игровые преимущества в популярном онлайн-шутере Warface. Сейчас они также могут воспользоваться специальными предложениями в тактическом шутере CrossFire и ролевой игре ArcheAge. Новая опция MY.GАMES и доступна при выборе тарифного плана на сайте провайдера.

По условиям обновленного предложения, за каждый день подписки на тариф «Игровой» с активированной опцией MY.GAMES абонент может накапливать «дни РТК». Они дают игрокам новые виды оружия, костюмы персонажей или другие внутриигровые предметы в Warface, CrossFire и Archeage.

В онлайн-шутере Warface пользователь получит четыре единицы огнестрельного оружия, подходящего для PvP, причем оружие можно менять каждый день. Также на счет будут начисляться по десять игровых кредитов каждый день.

В тактическом сетевом шутере СrossFire доступно три вида бонусов. Абонент может выбрать один из четырех видов оружия, которое будет начисляться ему ежедневно. Тип оружия можно менять каждый день, а начисление ежедневных бонусов происходит даже без входа в игру. Все игроки получают бонус за подключение — пару кольтов «Красный дракон», отличающихся высокой игровой мощью. Также накопленные «дни РТК» можно обменять на уникальное оружие, которое остается у пользователя навсегда.

Игроки фэнтези-MMORPG ArcheAge тоже получают бонус за подключение — костюм лучника Висконии, увеличивающий вероятность уклонения, шанс критического урона, урон при атаке со спины и сопротивление персонажа. В магазине накопленные «дни РТК» можно обменять на расходники, руны, универсальные костюмы и другие предметы. За стаж в размере двух, четырех и шести месяцев игроку в ArcheAge на тарифе «Игровой» начисляются награды — «Универсальное хранилище», глайдер «Крылья астры» или «Ящик с махадебским тигром».

«Мы стремимся развивать наши предложения так, чтобы геймеры могли добиваться высоких результатов на максимальной скорости — объединяя лучшие сервисы и опции в тарифном плане “Игровой”. И сегодня, отвечая на ожидания игроков, мы запускаем новые игры — шутер Cross Fire и MMORPG Arche Age — в составе тарифной опции MY.GАMES», — отметил директор игрового направления «Ростелекома» Алексей Степуро.

«Сотрудничество с компанией “Ростелеком” крайне важно для нас, и мы с большим энтузиазмом относимся к расширению возможностей в рамках этого партнерства. Появление новой опции MY.GАMES в тарифе “Игровой” позволит пользователям получать приятные бонусы в Warface, CrossFire и Archeage, что сделает игровой процесс еще более комфортным», — сказал директор по оперированию MY.GAMES Алексей Изотов.

Узнать подробнее об обновленной опции MY.GAMES и подключить тарифный план «Игровой» можно на gg.rt.ru/my.games.

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MY.GAMES — игровое подразделение Mail.ru Group, лидер восточноевропейского рынка онлайн-развлечений. Компания объединяет 10 региональных офисов в России, Европе и США, более 1500 сотрудников и 13 внутренних студий разработки.

MY.GAMES создает игры для ПК, консолей и мобильных устройств. Компания оперирует более 60 проектами, а всего в ее портфолио — более 150 игр. Среди них такие хиты собственной разработки, как Left to Survive, HAWK: Freedom Squadron, HustleCastle, War Robots, а также Skyforge, «Легенда: наследие драконов», «Аллоды онлайн».

В портфеле подразделения GOD (Global Operations Department) присутствуют популярные проекты Warface, ArcheAge, Perfect World, Revelation и другие. Всего в играх MY.GAMES зарегистрировано более 540 миллионов человек. Кроме того, компания развивает собственные медиаресурсы и игровую ПК-платформу, профильное инвестиционное подразделение, игровые и киберспортивные сервисы и многое другое.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,1 млн абонентов, платного ТВ — 10,3 млн, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.