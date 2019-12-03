2019-12-08T15:52:37+03:00
Общество

В Курской области в 2019 году на 30% снизился производственный травматизм

На «круглом столе», организованном «Комсомольской правдой» и Курским региональным отделением ФСС, эксперты обсудили ключевые вопросы предоставления государственных услуг и профилактику несчастных случаев на рабочем месте
Светлана ВОЛКОВА
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Представители регионального отделения Фонда призвали всех страхователей обратить особое внимание на состояние охраны труда на своем предприятии.Представители регионального отделения Фонда призвали всех страхователей обратить особое внимание на состояние охраны труда на своем предприятии.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Более десятка представителей компаний-работодателей, которые приняли участие в «круглом столе», поделились своим опытом по внедрению концепции Vision Zero («нулевой травматизм») в самых разных отраслях экономики Курской области. Работодатели отметили, что идеология нулевого травматизма позволяет вести более жесткий контроль за состоянием дел в области охраны труда на производстве, систематизировать работу в этом направлении, а также обменялись собственными наработками.

БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ, БЛАГОПОЛУЧИЕ

- По итогам 2018 года Россия потеряла от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 1,67 триллиона рублей. Это составляет 1,6% ВВП. В Курской области были внесены изменения в государственную программу с учетом концепции нулевого травматизма, прописаны определенные мероприятия в рамках ее реализации, - отметил первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области Владимир Воропаев.

В 2019 году в Курской области отмечено снижение производственного травматизма на 30%, со смертельным и тяжелым исходом - на 50%. В ЦФО регион находится в лидерах по профилактике, по темпам снижения травматизма, а также объемам финансирования мероприятий по охране труда.

Однако задача - обеспечить еще больший прорыв по снижению производственного травматизма. Идеология нулевого травматизма направлена прежде всего на профилактику несчастных случаев на производстве. Она говорит о том, что любое ЧП можно предотвратить. Концепция «Безопасность. Здоровье. Благополучие» действует здесь в полной мере. В концепцию Vision Zero хорошо вписываются любые меры по обеспечению здоровья и благополучия работника, в том числе проведение регулярных профилактических осмотров, направление сотрудников-предпенсионеров на санаторно-курортное лечение, обеспечение всей необходимой спецодеждой и безопасная организация рабочего места.

«РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКУ»

- Тему сохранения жизни и здоровья человека невозможно переоценить, - отметила Татьяна Донейко, заместитель председателя Федерации профсоюзных организаций Курской области. - Нам всем нужно работать на опережение. Работодатели должны увидеть в концепции «нулевого травматизма»: лучше вкладывать в профилактику и оздоровление, чтобы работник был здоров и имел возможность полноценно трудиться.

В свою очередь, представители регионального отделения Фонда призвали всех страхователей обратить особое внимание на состояние охраны труда на своем предприятии, осознать приоритет сохранения жизни и здоровья работника при исполнении им трудовых обязанностей и присоединиться к международному движению Vision Zero, культивировать на своих предприятиях одобренные МАСО золотые правила и использовать имеющиеся механизмы финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма.

90 МЛН РУБЛЕЙ – НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА

Финансировать мероприятия по предупреждению производственного травматизма предприятия могут, получая средства из Фонда социального страхования. С регламентом получения госуслуги можно ознакомиться на сайте Курского отделения ФСС РФ. В перечень финансируемых мероприятий входят проведение медицинских осмотров, приобретение средств индивидуальной защиты работникам, обучение охране труда, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, а с 2019 года - работников, достигших предпенсионного возраста и др.

В 2019 году финансирование Курским региональным отделением предупредительных мер по снижению травматизма на производстве превысило 90 млн рублей (для сравнения: расходы на реабилитацию получивших стойкую утрату трудоспособности за этот период составили 73,4 миллиона рублей).

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