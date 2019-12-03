В Курской области в 2019 году на 30% снизился производственный травматизм

Более десятка представителей компаний-работодателей, которые приняли участие в «круглом столе», поделились своим опытом по внедрению концепции Vision Zero («нулевой травматизм») в самых разных отраслях экономики Курской области. Работодатели отметили, что идеология нулевого травматизма позволяет вести более жесткий контроль за состоянием дел в области охраны труда на производстве, систематизировать работу в этом направлении, а также обменялись собственными наработками.

БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ, БЛАГОПОЛУЧИЕ

- По итогам 2018 года Россия потеряла от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 1,67 триллиона рублей. Это составляет 1,6% ВВП. В Курской области были внесены изменения в государственную программу с учетом концепции нулевого травматизма, прописаны определенные мероприятия в рамках ее реализации, - отметил первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области Владимир Воропаев.

В 2019 году в Курской области отмечено снижение производственного травматизма на 30%, со смертельным и тяжелым исходом - на 50%. В ЦФО регион находится в лидерах по профилактике, по темпам снижения травматизма, а также объемам финансирования мероприятий по охране труда.

Однако задача - обеспечить еще больший прорыв по снижению производственного травматизма. Идеология нулевого травматизма направлена прежде всего на профилактику несчастных случаев на производстве. Она говорит о том, что любое ЧП можно предотвратить. Концепция «Безопасность. Здоровье. Благополучие» действует здесь в полной мере. В концепцию Vision Zero хорошо вписываются любые меры по обеспечению здоровья и благополучия работника, в том числе проведение регулярных профилактических осмотров, направление сотрудников-предпенсионеров на санаторно-курортное лечение, обеспечение всей необходимой спецодеждой и безопасная организация рабочего места.

«РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКУ»

- Тему сохранения жизни и здоровья человека невозможно переоценить, - отметила Татьяна Донейко, заместитель председателя Федерации профсоюзных организаций Курской области. - Нам всем нужно работать на опережение. Работодатели должны увидеть в концепции «нулевого травматизма»: лучше вкладывать в профилактику и оздоровление, чтобы работник был здоров и имел возможность полноценно трудиться.

В свою очередь, представители регионального отделения Фонда призвали всех страхователей обратить особое внимание на состояние охраны труда на своем предприятии, осознать приоритет сохранения жизни и здоровья работника при исполнении им трудовых обязанностей и присоединиться к международному движению Vision Zero, культивировать на своих предприятиях одобренные МАСО золотые правила и использовать имеющиеся механизмы финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма.

90 МЛН РУБЛЕЙ – НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА

Финансировать мероприятия по предупреждению производственного травматизма предприятия могут, получая средства из Фонда социального страхования. С регламентом получения госуслуги можно ознакомиться на сайте Курского отделения ФСС РФ. В перечень финансируемых мероприятий входят проведение медицинских осмотров, приобретение средств индивидуальной защиты работникам, обучение охране труда, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, а с 2019 года - работников, достигших предпенсионного возраста и др.

В 2019 году финансирование Курским региональным отделением предупредительных мер по снижению травматизма на производстве превысило 90 млн рублей (для сравнения: расходы на реабилитацию получивших стойкую утрату трудоспособности за этот период составили 73,4 миллиона рублей).