Семь золотых правил безопасности: Курская область стремится к нулевому травматизму на производстве

В курском доме журналистов прошел «круглый стол» на тему «Vision Zero - идеология безопасного труда». Предупредительные меры как основа снижения травматизма на производстве». В мероприятии приняло участие руководство отделения ФСС по Курской области, регионального комитета по труду и занятости населения, профсоюзных организаций, а также представители более десятка ведущих предприятий региона.

ЧТО ТАКОЕ VISION ZERO?

Активное внедрение в России идеологии нулевого травматизма вызвало особый интерес у участников «круглого стола». И это неудивительно. Концепция подтвердила свою эффективность в ряде стран мира. В том числе среди пионеров движения Vision Zero в Швеции, Германии и Финляндии.

В настоящий момент Vision Zero успешно работает почти на тысяче российских крупных и мелких предприятий, из которых около 180 расположены в Курской области.

В основе концепции лежит семь золотых правил:

1. Стать лидером - показать приверженность принципам.

2. Выявлять угрозы - контролировать риски.

3. Определять цели - разрабатывать программы.

4. Создать систему безопасности и гигиены труда - достичь высокого уровня организации.

5. Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе со станками и оборудованием.

6. Повышать квалификацию - развивать профессиональные навыки.

7. Инвестировать в кадры - мотивировать посредством участия.

ОТВЕТСТВЕННЫМ - СКИДКА

Почему в Курской области, как и во всей России в целом, в настоящий момент широко внедряется концепция Vision Zero, рассказала заместитель управляющего ГУ-КРО ФСС РФ Ирина Орешко:

- Ежегодно в Курской области происходит более 200 несчастных случаев на производстве. Около 50 из них - тяжелые и смертельные. Статистика эта не меняется в течение ряда лет, - отметила эксперт. - Сейчас на учете стоит почти 4,5 тысячи пострадавших на производстве курян. Фонд социального страхования обеспечивает данную категорию граждан, начиная от больничной койки и заканчивая возмещением утраченного заработка в случае потери трудоспособности. Расходы на застрахованных граждан - это и выплаты по временной нетрудоспособности, при стойкой утрате трудоспособности, на реабилитацию пострадавших на производстве - составляют ежегодно около 500 миллионов рублей.

Курское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации в полной мере использует рычаги воздействия на страхователей для активизации их работы по предупреждению производственного травматизма, используя для этого госуслугу по установлению скидок и надбавок к страховому тарифу.

- Добросовестный работодатель, который своевременно уплачивает страховые взносы, не имеет недоимки, заботится о своих работниках, может получить скидку по страхованию - до 40% от страхового тарифа, - подчеркнула Ирина Орешко. - Более 90 курских страхователей пользуются этой госуслугой. А нерадивым грозит надбавка к страховому взносу - до 40%.

90 МЛН РУБЛЕЙ – НА ПРОФИЛАКТИКУ

Финансировать мероприятия по предупреждению производственного травматизма предприятия могут, получая средства из Фонда социального страхования. С регламентом получения госуслуги можно ознакомиться на сайте Курского отделения ФСС РФ. В перечень финансируемых мероприятий входят проведение медицинских осмотров, приобретение средств индивидуальной защиты работникам, обучение охране труда, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, а с 2019 года - работников, достигших предпенсионного возраста и др.

В 2019 году финансирование Курским региональным отделением предупредительных мер по снижению травматизма на производстве превысило 90 млн рублей (для сравнения: расходы на реабилитацию получивших стойкую утрату трудоспособности за этот период составили 73,4 миллиона рублей).