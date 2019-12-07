2019-12-07T10:19:59+03:00
Спорт

"Бюджет курского ФК "Авангард" - 300 миллионов рублей, но клуб живет с долгами"

Директор Дмитрий Извеков рассказал, что ждет местный футбол
Ольга ДАНИЛОВА
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Большая часть бюджета клуба уходит на зарплаты футболистовБольшая часть бюджета клуба уходит на зарплаты футболистовФото: СОЦСЕТИ
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Курский «Авангард» озвучил стратегию развития клуба. Как рассказал генеральный директор «Авангарда» Дмитрий Извеков, сегодняшний бюджет клуба составляет чуть более 300 млн рублей в год, это рекордное значение в истории курского футбола.

Однако при таких вливаниях результат команды оставляет желать лучшего: по итогам первого круга текущего сезона куряне находятся на четырнадцатом месте турнирной таблицы ФНЛ, от зоны вылета «Авангард» отделяет всего лишь два очка. При этом последние несколько лет клуб живет с регулярными долгами. Для того чтобы исправить ситуацию, менеджмент команды принял решение оптимизировать расходы, сделав акцент на развитии футбольной инфраструктуры и подготовке собственных игроков с тем, чтобы обеспечить через несколько сезонов стабильный и приемлемый для болельщиков результат.

Со следующего года запланировано открытие филиалов футбольного клуба в районах области, создание спортивных классов в школах, а также открытие женского отделения футбола в Курске. Кроме того, планируется создать региональный центр подготовки футболистов, где могли бы обучаться не только куряне, но и юные игроки всего Черноземья.

- По сути, мы намерены создать своеобразный футбольный университет, - отметил Извеков.- Все это будет способствовать увеличению числа воспитанников Футбольной Академии «Авангард», выступающих за основную команду в чемпионате России по футболу.

Футбольный клуб также намерен существенно расширить свою инфраструктуру. В ближайшие годы запланировано возвести три крытых футбольных манежа, четыре футбольных поля, причем два из них будут полноразмерными – 105 на 68 метров; чуть позже планируется построить новый футбольный стадион на 13-15 тысяч зрителей.

На решении всех этих задач и предстоит сосредоточиться клубу, оптимизировав структуру расходов.

- На сегодняшний день 90% бюджета клуба - это расходы, связанные с деятельностью основной футбольной команды. Из этих средств 70% уходит на зарплату игроков. Но в структуре клуба есть еще и молодежная и детские команды. Они также требуют внимания и развития. Это будущее нашего курского футбола, - отметил Дмитрий Извеков.

В связи с этим зарплаты игроков основной команды будут пересмотрены. При этом Извеков подчеркнул, что спортивные задачи перед клубом остаются прежние – удержать позиции в ФНЛ. Директор клуба также опроверг слухи об установлении потолка зарплат в 150 тысяч рублей. По его словам, более точно называть этот уровень новым средним значением - условия контрактов с игроками будут решаться индивидуально.

Кроме этого, 16 декабря на свое первое заседание соберется Попечительский совет клуба, в который вошли как общественные деятели, так и предприниматели. Новая структура также уполномочена решать вопросы с финансированием команды, поэтому бюджет клуба не должен ограничиться только бюджетными вливаниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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