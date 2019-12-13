В Курске пройдет «День короткометражного кино-2019»

С 15 по 25 декабря в Курской области в третий раз пройдет Всероссийская акция «День короткометражного кино». Показы короткометражек будут организованы как на закрытых показах в учебных учреждениях, так на открытых - в кинотеатрах и на творческих площадках области.

Международный День короткометражного кино празднуется по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции уже девять лет в самый короткий день года 21-го декабря. В 2014-м году по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов России акция «День короткометражного кино» впервые прошла в нашей стране. В 2019-м году проект был поддержан Фондом Президентских грантов.

Его главная цель – привлечение внимания представителей киноиндустрии и широкого зрителя к короткометражному кино, способствование обмену опытом и знаниями между мастерами и молодыми кинематографистами, представление работ кинодебютантов на различных площадках, развитие киноклубного движения.

В 2018-м году показы прошли в 15 странах мира, 60 регионах и 170 городах России. Мероприятия собрали более 150 000 гостей. А в Курской области 113 киносеансов на 59 площадках посетили более 5 тысяч человек.

В этом году будет организовано более тысячи российских и зарубежных площадок. Некоммерческие показы познакомят гостей акции с короткометражными игровыми, документальными и анимационными фильмами - участниками ММКФ, «Кинотавра» и фестиваля короткометражного кино «Короче».

Подробное расписание со списками фильмов ищите в группе Курского кинофонда ВКонтакте

https://vk.com/kinofond46.

График показов на открытых площадках в Курске:

15 декабря в 16:00 (программа 16+) - Курская государственная картинная галерея им А. А. Дейнеки (ул. Радищева, 85);

15 декабря (программа 6+) и 16 декабря (программа 16+) в 19:00 - Bananas Bike & Bar (ул. Мирная, 41)

15 декабря (программа 12+), 22 декабря (программа 6+) в 16:00, 18 декабря (программа 16+) в 19:00 - The Cock Pub&Shop (ул. Ленина, 72)

16 декабря (программа 0+), 17 декабря (программа 12+), 18 декабря (программа 6+), 19 декабря (программа 12+) в 19:00 - арт-пространство «Луна», ТРЦ «Манеж», 3 этаж (ул. Щепкина, 4Б)

17 декабря (программа 16+) в 18:00 - ЮЗГУ (ул. 50 лет Октября, д. 94), в здании Студенческого центра досуга

21 декабря (программа 16+) в 16:00 - Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева (ул. Ленина, 49)

25 декабря (программа 16+) в 16:00 - КГУ (ул. Радищева, 29)