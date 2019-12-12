В Курской области на границе служебный пес обнаружил психотропные таблетки

В автомобильном пункте пропуска Суджа при въезде в Россию на таможне 39-летний гражданин Франции (также имеющий гражданство России) продекларировал принадлежащий ему легковой автомобиль «Вольво».

В ходе таможенного досмотра служебная собака по кличке «Рэтунг Динст Драйва», аттестованная на поиск наркотиков и психотропных веществ, проявила заинтересованность к спортивной сумке, находящейся в салоне машины. В ней среди личных вещей таможенники обнаружили восемь блистеров с 92 таблетками лекарственных препаратов трех видов.

Общий вес лекарственных препаратов составил - 11,9 граммов

Водитель авто пояснил, что таблетки ему выписал врач для лечения бессонницы и психологической усталости. Отправляясь в Россию к родственникам, он взял их с собой. О необходимости их декларирования на границе, якобы, не знал. Документов, подтверждающие назначение врачом препаратов, у него с собой не было.

Эксперт подтвердил, что два вида представленных на исследование таблеток содержат в своем составе психотропные вещества, внесенные в Список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен. Еще один препарат относится к сильнодействующим веществам, ограниченным к ввозу в Россию. Общий вес лекарственных препаратов составил - 11,9 граммов.

Соответственно, в действиях гражданина Франции имелись признаки преступлений, предусмотренных статьями 226.1, 229.1 УК РФ — "Контрабанда сильнодействующих веществ и контрабанда психотропных веществ". Материал проверки для принятия решения направили в местный районный отдел полиции. Следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Тем не менее, нарушение таможенных правил имело место.

— По фактам несоблюдения ограничений при ввозе психотропных и сильнодействующих веществ на таможенную территории ЕАЭС и недекларирования по установленной форме товара, подлежащего декларированию, в отношении гражданина Франции было составлено два протокола об административных правонарушениях, - сообщил начальник таможенного поста МАПП Суджа Сергей Ванжа.