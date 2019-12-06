2019-12-07T12:16:57+03:00
Общество

Эконагрузка на население курского города горняков за последние десять лет снизилась

Обнародованы результаты первого этапа исследования по изучению экологической ситуации и здоровья населения в Железногорском районе Курской области
Ольга ДАНИЛОВА
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Проект реализуется совместно с администрацией регионаПроект реализуется совместно с администрацией регионаФото: предоставлено пресс-службой
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В городе горняков Железногорске и в Железногорском районе стартовал первый этап масштабного исследования по изучению экологической ситуации и здоровья населения. Проект запланирован на 2019-2020 годы и реализуется по инициативе компании «Металлоинвест» в рамках социально-экономического партнерства с регионом. Это первое такого рода исследование.

Как пояснила заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская, информация, полученная в ходе исследования будет использована для дальнейшей работы по охране здоровья и окружающей среды в регионе.

Исследование проводит государственный НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека (ФГУП НИИ ГПЭЧ) России.

В рамках первого этапа сотрудниками института сделали масштабный ретроспективный анализ состояния здоровья железногорцев, качества атмосферного воздуха, воды и почвы за последние десять лет. Для глубокого анализа ситуации было обработано более 200 млн единиц информации, связанной со здоровьем, и большой объем данных о состоянии окружающей среды в районе.

Ученые сделали вывод, что за последние десять лет экологическая нагрузка на население Железногорского района, где расположен Михайловский ГОК, предприятие компании «Металлоинвест», снизилась.

И.о. директора ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» Андрей Радилов отметил, что такая же тенденция идет и в отношении заболеваемости жителей. В 2020 году исследования будут продолжены.

- Сохранение и укрепление состояния здоровья жителей, снижение воздействия на окружающую среду входят в число приоритетных целей Стратегии устойчивого развития Компании, - сказал руководитель проектов - главный врач управления по охране здоровья УК «Металлоинвест» Максим Кравченко. – За последние шесть лет расходы на экологические и медицинские программы в регионах присутствия, инвестиции в технологическое переоснащение предприятий в целях предупреждения и сокращения техногенного влияния на экосистему составили более 44 млрд рублей.

Результаты научных исследований станут вектором развития ключевых направлений работы по охране здоровья и экологической политики Компании на будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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