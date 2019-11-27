«Мне жалко внучек, и мне нужна правда»: курский пенсионер добивается объективного расследования

В «КП» обратился житель Обоянского района Александр Бесчетников, который рассказал о нелегкой судьбе своего сына, которого обвиняют в попытке изнасилования собственной 11-летней дочери. Мужчина уже восемь месяцев находится в СИЗО.

История произошла весной 2019 года. От онкологии скоропостижно скончалась 29-летняя мама двух замечательных дочек, семи и одиннадцати лет. В декабре молодую женщину положили в онкологию, выписали перед 8 марта, а 13 она умерла.

— Мой сын, ее муж и отец девочек работал вахтовым методом в Армавире, - рассказывает Александр Бесчетников. — Как только жена оказалась в больнице, он бросил работу, приехал в Курск и все это время находился около нее.

После смерти жены Евгений месяц занимался воспитанием дочек, а 7 апреля вечером старшая девочка прислала бабушке сообщение о том, что папа пьяный, а чуть позже просигнализировала, что отец к ней пристает.

— Бабушка, моя сваха, вызвала полицию. И через два часа вместе с сотрудниками ПДН и опекой она приехала к внучкам. — говорит Александр Николаевич. — В доме было тихо, все спали.

Тем не менее, в половине двенадцатого ночи детей забрали, а потом передали бабушке, как законному представителю.

— С тех пор мы не видели детей и не можем с ними встречаться, - сетует пенсионер. — Она как законный представитель не допускает к ним никого из наших родственников.

Александр Николаевич утверждает, что перед смертью дочери сваха выкрала из дома детские документы, чтобы оформить опеку и получать выплаты. Якобы женщина, преследуя свои корыстные цели, решила посадить отца девочек.

Евгения арестовали на следующий день. Полицейские осмотрели квартиру, ничего особенного в ней не нашли. Бесчетников оказался невольным свидетелем того, как следователь дал понятым подписать чистые листы бумаги.

— Одна женщина сказала, что нас в советское время учили чистые листы никогда не подписывать, - говорит пенсионер. — Ее успокоили, что ничего страшного там не будет, и она расписалась.

Вечером стало известно, что Евгения задерживают на 48 часов, подозревая в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней (ст. 132 УК РФ).

— Прошли экспертизы, никаких доказательств насильственных действий не обнаружили, - говорит Александр Николаевич. — Тем не менее, сын мой находится в СИЗО уже восемь месяцев и конца следствию не видно. Я куда только не жаловался, все тщетно, дело не двигается, следователи меняются друг за другом.

Александр Николаевич бывший военный, сына воспитал порядочным и трудолюбивым человеком. На совете опеки мужчина просил, чтобы ему отдали внучек.

— Мы пенсионеры, но с протянутой рукой не ходим. У нас рядом школа, ездить никуда не надо. Все время находимся дома и можем присматривать за детьми. — Детей не отдали, мотивируя отказ тем, что я заинтересованное лицо. Мне жалко внучек, и мне нужна правда.

Адвокат Евгения подавал ходатайство на проведение очной ставки с подозреваемым и его дочерью. Следователь сначала его удовлетворил, но поступила жалоба от бабушки, как законного представителя. Женщина боялась, что внучке нанесут психологическую травму.

— Могу сказать, что все доказательства построены только на показаниях девочки, - говорит Александр Комаров.— Есть только сообщения через интернет и плюс показания ребенка. — Но этого достаточно, чтобы посадить человека в СИЗО.

По имеющейся в «КП» информации, все процессуальные действия по делу проведены, предварительное следствие закончено. Сейчас составляется обвинительное заключение, после утверждения прокурором уголовное дело направят в суд.