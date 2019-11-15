«Ростелеком» предложил своим абонентам бесплатную замену сломавшегося оборудования

Так, роутер, маршрутизатор, ТВ-приставка, видеокамера, PLC адаптер, репитер или модем при поломке подлежат бесплатной замене при условии заключения соответствующего договора. Если неисправность возникла в результате перепада напряжения в сети электропитания или причинения механических повреждений корпусных деталей, из-за сломанных электронных и механических узлов изделия, куряне могут обменять оборудование на аналогичное без дополнительной оплаты. «Гарантия+» действует и в ряде других случаев.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Каждый день мы работаем над повышением качества предоставляемых услуг. Зачастую причиной его снижения становится неисправное или повреждённое оборудование. Поэтому «Ростелеком» гарантирует своим абонентам замену сломанных устройств без дополнительных вложений и визита в офис компании. Достаточно просто позвонить на нашу горячую линию».

Услуга предоставляется как новым, так и действующим абонентам цифрового провайдера при приобретении или аренде оборудования «Ростелекома». «Гарантию+» можно подключить на любое количество устройств, для каждого заключается отдельный договор.

При поломке или возникновении неисправности абоненту необходимо позвонить на горячую линию провайдера и сообщить об этом. На место выезжает мастер с оборудованием на замену, при необходимости проверяет документы, подтверждающие факт наступления гарантийного случая, и устанавливает аналогичное устройство бесплатно.

Подробности о стоимости и условиях подключения «Гарантии+» можно узнать в офисах продаж «Ростелекома» по адресу Красная площадь, 8 и ул. Карла Маркса, 68, а также по телефону 8-800-1000-800.

* * *

Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

Пожар, взрыв, удар молнии, протечка инженерных коммуникаций по вине соседей, коммунальных служб или управляющей организации, воздействия внешней среды: вода, песок и насекомые внутри.