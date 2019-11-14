Всемирный день качества на МГОКе отметили производственными успехами

Базу технических лабораторий предприятий активно развивает компания «Металлоинвест». Это необходимо для отработки новых направлений повышения качества продукции. развивает. Мониторинг качественных характеристик выпускаемой аглоруды, концентрата и окатышей осуществляют сотрудники управления технического контроля МГОКа. Они предлагают также новые идеи улучшения производственных процессов окомкования и обогащения, использования новых реагентов.

По словам главного инженера МГОКа Александра Козуба, все программы в рамках Стратегии развития компании «Металлоинвест», нацелены на улучшение качественных характеристик концентрата и окатышей, увеличение объемов производства при снижении воздействия на окружающую среду, а также повышение эффективности процессов.

Повышение качества продукции, увеличение ассортимента премиального уровня – одно из важных направлений Стратегии развития компании «Металлоинвест». В частности на Михайловском ГОКе для достижения этих целей реализуются масштабные инвестпроекты.

Так, в минувшем году запущен в работу Комплекс по приемке концентрата Лебединского ГОКа. Это позволило выпускать окатыши с повышенным содержанием железа из смеси концентратов. В сентябре этого года запущена первая очередь технологии тонкого грохочения с использованием грохотов Derrick, а также начата реализация второй очереди проекта – строительство нового корпуса дообогащения концентрата с целью повышения содержания железа до 70%.

Для повышения производительности на фабрике окомкования модернизируются обжиговые машины. Это помогает также улучшить качество окатышей и расширить линейку производства высокоосно вных окатышей.