Курянам показали мультфильм на экране драмтеатра

Проект «Кино в театре» начал работу в 2006 году Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

30 января в 13:00 в Курском драматическом театре состоялся показ мультфильма «Творцы снов». Мероприятие проходило в рамках проекта «Кино в театре».

«Творцы снов» - это история о девочке Нине, которая получает чудесную сверхспособность - создавать сновидения других людей. Попав в волшебную страну Снов, она встречается с ее весьма необычными обитателями, заводит новых друзей и учится превращать сны... в реальность. Главная героиня решает воспользоваться суперспособностью и изменить скверный характер своей сводной сестры. Но все идет не по плану...

Желающих посмотреть увлекательный мультфильм собралось немало. Ребята пришли одни, с родителями или даже целыми детскими коллективами. Они ожидали кинопоказ в фойе драмтеатра – рассматривали фотографии актеров и спектаклей, а также фотографировались возле специальной фотозоны.

Ребята фотографировались возле специальной фотозоны Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

До начала мультфильма, уже по традиции, перед курянами с вступительным словом появился ведущий. Он поздравил всех гостей с прошедшими праздниками, поинтересовался, как ребята провели свои каникулы, и пожелал приятного просмотра.

Ведущий поздравил всех гостей с прошедшими праздниками Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Не обошлось и без выступлений приглашенных артистов. Так, для юных курян и их родителей на сцене драматического театра исполнили музыкальные номера солисты Курского областного Дома народного творчества Марина Любомирова и Ян Жмыхов.

А после вокальных номеров гости смогли насладиться долгожданным мультфильмом.

Билеты на кинопоказ можно было приобрести в кассах драмтеатра, по брони, а также выиграть в группе Комсомольская правда Вконтакте.

Перед зрителями выступали артисты Курского областного Дома народного творчества Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Мероприятие проводилось с учетом всех мер профилактики в условиях 50-процентной заполняемости зала. Всех зрителей просили соблюдать масочный режим, а вход осуществлялся по QR коду.

Напомним, что проект «Кино в театре» начал работу в 2006 году и в прошедшем сезоне отметил свое 15-летие.

Предыдущий показ состоялся в декабре 2021 года. В следующий раз на экранах драмтеатра планируют показать мультфильм "Гномы в деле" 13 февраля.