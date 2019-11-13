Автор: Светлана ВОЛКОВА.

По инициативе Курской митрополии в Курске прошел региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений. На итоговой площадке - в областном парламенте - обсуждали вопрос сохранения исторической памяти: «Великая победа: наследие и наследники». Тема продиктована подготовкой к широкому празднованию в России 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание участники образовательных чтений уделили вопросу исторической правды о Курской битве и ее значимости в ходе самой кровопролитной войны двадцатого века, а также важности передачи памяти о событиях Второй мировой молодому поколению.

О значении этого крупнейшего общественного и церковно-государственного мероприятия рассказал Митрополит Курский и Рыльский Герман:

- Мы проводим ежегодно Рождественские чтения. Стараемся наполнить их интересными докладами, чтобы они приносили практическую пользу. В чтениях принимает участие широкий круг общественности, в том числе школьники Курской области.

Особую значимость процесса передачи памяти о Великой Победе из поколения в поколение, подчеркнул председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов:

- Мы помним события Великой Отечественной, продолжаем ставить памятники героям, которые отдали свою жизнь за Родину. Сегодня у нас есть возможность по-новому взглянуть на историю. Но этот взгляд на те трагические события –, еще и разговор о сегодняшнем дне. Какое это значение имеет для нас сегодня, готовы ли мы к такому же подвигу, который совершали наши предки. И самое главное, мы должны передавать из поколения в поколение, то, что подарили нам ветераны – мир. Если мы не будем помнить о его цене, а это миллионы человеческих жизней, то все может повториться.

Участники мероприятия приняли резолюцию, в которой предложили активизировать работу с подрастающим поколением, выступить против фальсификаторов истории; рекомендовать комитету образования и науки Курской области, комитету образования Курска, Курскому институту развития образования использовать документальные видеоматериалы для изучения истории в школах, вузах и средних ученых заведениях; привлечь к работе со школьниками общественные организации ветеранов-курян, воевавших в «горячих точках». Также планируется создать Попечительский совет по восстановлению исторической справедливости в отношении значения Северного фаса для победы на Курской дуге.

В ходе дискуссии доктор исторических наук Александр Третьяков сказал, что «война – это не только военно-техническое столкновение, это также столкновение и культурно-историческое, столкновение духовно-нравственных ценностей. Это осознанная большинством жертвенная работа, подвиг на благо государства и народа:

- Побеждает та сторона, у которой сильно духовно-нравственное единство всех поколений.

Губернатор Курской области Роман Старовойт привел следующие цифры:

- В регионе сегодня действует 207 кадетских классов различной направленности, более 4 тысяч кадет и более 3 тысяч юноармейцев получают знания основ военной службы, готовятся к поступлению в профильные учебные заведения, к службе в вооруженных силах. Только в 2019 году в ряды юноармейцев вступили более тысячи школьников. Активно развивается сеть клубов военно-патриотической направленности. В области действует 485 молодежных патриотических объединений, в которых занимается свыше 12, 5 тысяч подростков. А более чем 20-летний опыт изучения основ православной культуры школьниками Курской области свидетельствует о востребованности этих знаний среди учеников и их родителей.

Этот и следующий годы будут ознаменованы подготовкой к юбилею Победы. Те события, которые происходили на нашей земле в годы Великой Отечественной войны, имеют особое значение. На мой взгляд, вдвойне важно пронести эту память так, чтобы наша молодежь, оставив у себя эти знания, передала их следующим поколениям.