2019-11-12T17:09:01+03:00
Общество

Блогер Варламов оценит архитектурный облик Курска

Мэр встретился с Ильей в центре города, чтобы лично показать окрестности
Светлана ВОЛКОВА
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Карамышев показывает блогеру КурскКарамышев показывает блогеру КурскФото: СОЦСЕТИ
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Прямо сейчас по Курску прогуливается путешественник и интернет-блогер Илья Варламов, которого в город пригласила новый советник губернатора Анна Коновалова. Судя по аккаунтам в соцсетях Илья побывал в 177 странах мира, а также активно путешествует по России. Правда, о путешествиях по своей страны у Варламова, как правило, впечатления не очень. Гораздо больше ему нравится на западе, например, в Норвегии – там и природа красивая, и туалеты даже в горах аккуратные.

12 ноября настал черед Курска. Варламов начал свой путь с кофейни в торговом центре, откуда можно посмотреть на город почти что с высоты птичьего полета. Затем в компании советника губернатора Анны Коноваловой и директора агентства по привлечению инвестиций Курской области Артура Романенко «спустился на землю». Посмотрел на фонтан на Московской площади и окрестности. Внимания блогера удостоилось «полено в маечке» как малая, но не самая печальная архитектурная форма во дворе одного из домов.

Далее урбанист двинулся на Боевку.

- Курску нужен праздник, а вы недостаточно веселые! – одно из первых впечатлений ценителя городской жизни.

Пока блогер курсирует в основном по центру города. Осмотрел улицу Ленина и новые установленные скамейки и малые архитектурные композиции, площадь вокруг драмтеатра. Впрочем, в Курске блогеру рады далеко не все.

Но Варламов уже успел самостоятельно прогуляться по центру Фото: СОЦСЕТИ

Но Варламов уже успел самостоятельно прогуляться по центруФото: СОЦСЕТИ

Так, на своей странице в соцсети депутат Курского городского Собрания Максим Васильев высказался в адрес Варламова:

- В Курск приехал некто, я бы даже сказал никто — Варламов. Ждите его супругу с семейным подрядом на приведение Курска в «порядок». Сталкивался с этим псевдоборцом за русское наследие!

Тем не менее, мэр Курска Виктор Карамышев решил встретиться с гостем и лично показать ему Курск. Встреча началась в районе площади Перекальского. Чуть позже к экскурсии присоединился и губернатор Роман Старовойт. Словом, блогера местные власти встречали как почетного гостя.

Пользователи интернет просили обратить внимание блогера на обновленный проект зон охраны памятников истории и культуры Курска, согласно которому запланирована высотная застройка до 16 метров. В минувшую субботу куряне митинговали против такого предложения.

Посмотрев на лавочки на Театральной площади Варламов заявил, что "это не гробы", как окрестили их до этого местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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