В Курске волонтеры собирают деньги на помощь избитому псу

В один холодный осенний день в службу отлова компании "Добрый город" позвонили добрые люди и сообщили о живой находке - неподалеку от моста на улице Малых несколько дней не поднимаясь лежал обездвиженный пес. Серого забрали с улицы и отвезли в ветклинику. Сначала доктора предположили, что собаку сбила машина.

- У собаки была чувствительность лап, но пес не мог на них встать и самостоятельно ходить, - рассказали волонтеры.

После осмотра выяснилось, что у собаки много застарелых травм, плюс свежая - на позвоночнике. Врачи считают, что скорее всего пес пострадал не от удара машины, а возможно его намеренно избивали, и не один раз.

- Серый, так его назвали во время лечения, очень стойко переносит все процедуры и самое главное он не потерял веру в людей. Очень рад всем, кто к нему приходит, наверное он никогда не знал столько внимания в своей жизни и ласки и вообще скорее всего не видел добра от людей, - говорят активисты, которые взяли под свою опеку собаку. - Серому уже сделали операцию на позвоночнике. Мы очень надеемся, что это даст положительный результат и он сможет ходить. После операции он стал самостоятельно ходить в туалет, катетер больше не нужен.

Но это не все. Собаке предстоит операция на задней лапе.

- Мы не теряем надежды, что лечение, которое проведено, было не зря, и добрый пес сможет ходить без помощи коляски, - говорят доктора.

Волонтеры просят курян помочь компенсировать финансовые затраты на лечение Серого. Нужно собрать 27 723 рублей. В эту сумму входит длительное пребывание Серого в стационаре, обследование, лечение, покупка лекарств.

Реквизиты для оказания помощи:

Карта сбербанка: 5469 3300 1334 7004 на имя Екатерины Васильевны Ж.

Благотворительный фонд помощи животным без владельцев «Право Жить»

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