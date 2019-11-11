2019-11-11T13:03:55+03:00
Общество

Курский историк раскрыл новые подробности операции Цитадель

Валерий Замулин - первый российский ученый, получивший доступ к уникальным архивным материалам
Ольга ДАНИЛОВА
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Книга "Курская битва. Взгляд через объектив" впервые увидела свет на английском языке в Великобритании в 2015 г, а в сентября 2019 г. её исправленный и существенно дополненный вариант был издан на русском языкеКнига "Курская битва. Взгляд через объектив" впервые увидела свет на английском языке в Великобритании в 2015 г, а в сентября 2019 г. её исправленный и существенно дополненный вариант был издан на русском языке
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Ведущий научный сотрудник кафедры теории и истории государства и права ЮЗГУ, автор ряда монографий по Курской битве, историк Валерий Замулин в октябре этого года побывал в Федеральном архиве Германии во Фрайбурге. Там он изучил архивные материалы по планированию операции «Цитадель». Замулин - первый российский историк, который получил доступ к этим данным. До этого информацию запрашивали лишь немецкие специалисты в 1961, 1963 и 2017 годах.

За несколько дней, проведенных в архиве, Валерий Замулин обнаружил множество неизвестных широкой публике документов, раскрывающие планы немецких войск во время Великой Отечественной войны. Так, стало доподлинно известно, что для удара по Курску Берлин планировал привлечь не только ударные группировки, располагавшиеся южнее Орла и севернее Белгорода, но и 2-ю армию, находившуюся западнее Курска.

Обложка папки из штаба 2-й немецкой танковой армии с документами планирования наступления на Курск (операция "Цитадель")

Обложка папки из штаба 2-й немецкой танковой армии с документами планирования наступления на Курск (операция "Цитадель")

- Все говорит о том, что эта армия была готова ударить в начале июля 1943 года в направлении Суджи сразу после того, как основные силы немцев прорвутся через Поныри и Прохоровку в направлении Курска, - рассказывает историк.

Но советские войска помешали амбициозным планам немецкого командования. Также Замулин обнаружил в архиве боевые донесения танковых полков и бригад германских дивизий, действовавших в районе Курска.

– Хотя этот материал еще полностью не обработан, но то, что переведено, свидетельствует: уже в конце четвертого дня наступления, в войсках вермахта севернее Белгорода сложилась очень тяжелая ситуация с бронетехникой, – рассказал историк. – Например, самая сильная моторизованная дивизия из тех, что были привлечены для «Цитадели», в начале операции имела 316 танков, в том числе и 201 «Пантеру», а вечером 8 июля 1943 года в ее составе в строю осталось лишь 24 танка. Остальные были выведены из строя огнем советской артиллерии и танков, а также были подорваны на минных полях. Кроме того, документы говорят, что новые танки «Пантера» не оправдали надежд Берлина. Информация с мест боевых действий была для немцев обескураживающей: танки очень быстро по техническим причинам выходили из строя как на маршах, так и в ходе боев. В результате, уже 9 июля германскому командованию стало ясно, что операция терпит крах.

Замулин (справа) и немецкой военный историк полковник Фризер обсуждают вопросы истории событий лета 1943 года

Замулин (справа) и немецкой военный историк полковник Фризер обсуждают вопросы истории событий лета 1943 года

Кроме того, историк обнаружил и перевел на русский язык отчетные материалы германских войск об использовании новой техники под Курском. Это касается тяжелых танков «Тигр», самоходных мин и другой техники. В этих документах глубже и детальнее раскрывается большая роль советской обороны в срыве последнего стратегического наступления вермахта на советско-германском фронте в июле 1943 года.

– Все эти документы после систематизации и перевода лягут в основу моих новых научных трудов и книг по истории о переломном этапе войны, – пообещал Валерий Замулин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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