Мэрия решила снести липы в центре Курска

7 ноября комитет Курского городского Собрания по вопросам социальной политики рекомендовал снести десятки деревьев в центре Курска, а члены градостроительного совета согласовали снос. Пилить деревья начнут с улицы Марата.

В мэрии утверждают, что деревья больны и их нужно убрать.

- Результаты их многолетних наблюдений показывают, что воздействие комплекса неблагоприятных факторов, связанных с загруженностью проезжей части автомобильным транспортом, обработкой дорог противогололедными реагентами, негативно сказывается на продолжительности жизни деревьев, - сообщили в мэрии Курска.- Сложнее других древесных пород негативное воздействие среды переживают липы. Вынужденная частая санитарная обрезка с удалением сухих ветвей, проводимая в последние годы, также требует от них немало сил на восстановление.

- Этой осенью во время кронирования лип, растущих вдоль улицы Ленина, обнаружили крупные дупла, продольные трещины, морозобоины, некрозы отдельных участков деревьев, - пояснил председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курска Ильин. - Все это свидетельствует об аварийном состоянии и потенциальной угрозе падения деревьев. Кроме того, установлено, что липы заражены грибковыми заболеваниями - офтистомозом и тиростромозом, которые влекут усыхание и последующую гибель. Об этом свидетельствует преждевременное усыхание листвы и отмирание побегов, что зафиксировано на 80% насаждений. В последние годы эти заболевания зафиксированы на всей территории европейской части России.

Самый высокий уровень поражения офтистомозом и тиростромозом, по словам Ильина, отмечается после мягких зим с оттепелями и ветром, который переносит зараженные споры.

Все снесенные зеленые насаждения будут заменены за счет инвестора, сказали в мэрии. Сделать это предполагается на штамбовые крупномерные деревья высотой не менее трех метров, с комом земли и сформированной «под шар» кроной.

- Они обладают декоративными качествами, четким силуэтом с одинаковым контуром у всех высаживаемых экземпляров, и украсят городской пейзаж не только весной и летом, но и безлистными кронами, - утверждают чиновники.

По «Положению о порядке сноса зеленых насаждений, возмещения ущерба, нанесенного сносом, и восстановления зеленых насаждений на территории города Курска», утвержденному Курским городским Собранием, решение о сносе более деревьев должно быть принято на градостроительном совете в соответствии с рекомендациями постоянного комитета Курского городского Собрания, в компетенцию которого входит этот вопрос.