«Мираторг» помог организовать праздник

Агрохолдинг реализует в регионе масштабные производственные проекты, обеспечивая работой уже порядка 3000 человек. Принимая активное участие в реализации госстратегии по развитию сельских территорий, компания ведет и множество благотворительных проектов.

В этом году «Мираторг» направил порядка 4 миллионов рублей на социальное развитие Фатежского района. А накануне оказал и спонсорскую помощь в организации праздничного мероприятия на территории Верхнелюбажского сельсовета: помог администрации приобрести подарки и памятные сувениры для детей, ветеранов, военнослужащих, призывников, а также юнармейцев. Решил холдинг и вопрос доставки в село артистов из районного дома культуры - предоставил автобусы.

- Для нас было важно подарить селянам этот праздник, вместе с ними встретить День народного единства. И напомнить о том, что скоро в селе будет новый дом культуры - «Мираторг» направил 800 тысяч рублей на подготовку его проектно-сметной документации, - поделились в пресс-службе компании. - Холдинг ведет активную работу в регионах своего присутствия, что сплачивает и объединяет не только его сотрудников, но и местных жителей.