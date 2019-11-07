2019-11-07T16:32:29+03:00
Общество

«Мираторг» помог организовать праздник

Мероприятия ко Дню народного единства прошли в селе Верхний Любаж Фатежского района
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Агрохолдинг реализует в регионе масштабные производственные проекты, обеспечивая работой уже порядка 3000 человек. Принимая активное участие в реализации госстратегии по развитию сельских территорий, компания ведет и множество благотворительных проектов.

В этом году «Мираторг» направил порядка 4 миллионов рублей на социальное развитие Фатежского района. А накануне оказал и спонсорскую помощь в организации праздничного мероприятия на территории Верхнелюбажского сельсовета: помог администрации приобрести подарки и памятные сувениры для детей, ветеранов, военнослужащих, призывников, а также юнармейцев. Решил холдинг и вопрос доставки в село артистов из районного дома культуры - предоставил автобусы.

- Для нас было важно подарить селянам этот праздник, вместе с ними встретить День народного единства. И напомнить о том, что скоро в селе будет новый дом культуры - «Мираторг» направил 800 тысяч рублей на подготовку его проектно-сметной документации, - поделились в пресс-службе компании. - Холдинг ведет активную работу в регионах своего присутствия, что сплачивает и объединяет не только его сотрудников, но и местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Демограф: До 2030 года население России будет снижаться — по двум вариантам прогноза Росстата
Глава сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель прокомментировал «КП» данные Счетной палаты о снижении численности населения страны [опрос КП]
Сотрудник ФСБ, вымогавший взятку в биткоинах у экс-главы "Известий", признался в содеянном
Но несмотря на это, самого издателя Эраста Галумова так и судят, по уликам, собранным фактически преступным путем под давлением и вымогательством. Уже состоялось первое заседание суда, хотя и сам обвиняемый, и адвокат требуют пересмотра дела
Битва в совхозе «Новоселовский»: председатель-чеченец защищал русских крестьян от рейдеров
Обозреватель «КП» Ульяна Скойбеда отправилась в село, где с 2010 года идет передел собственности. 22 сентября в Ростовской области очередное столкновение закончилось перестрелкой - пять трупов
Митрополит Волоколамский Иларион: Евангелие можно изучать в школе - это памятник литературы, как и рассказы Чехова
Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ рассказал «КП», как его приняли в США, как изменилась церковная ситуация при Зеленском, чем дополнить школьный курс и зачем России «три храма в сутки» [эксклюзив kp.ru]
Новости 24