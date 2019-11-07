Банк Зенит: Мы всегда открыты для диалога с клиентами и партнерами

Банк ЗЕНИТ работает на финансовом рынке уже 25 лет. В настоящее время он претерпевает динамичные изменения: смену вектора развития, корректировки структуры управления и развития сети точек продаж, обновление продуктовой линейки, процесс интеграции с дочерними банками.

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О том, какие процессы происходят в Банке рассказал Управляющий точками сети продаж в городе Курске Олег Майданов.

- Олег Михайлович, расскажите, в каком направлении сейчас развивается Банк?

- ПАО «Банк Зенит» — крупный универсальный банк, возглавляющий одноименную банковскую группу. Крупнейшим акционером, гарантом надежности и стабильности Банка является ПАО «Татнефть». В качестве основных направлений развития мы акцентируем внимание на продуктах как для физических, так и для юридических лиц. Кроме того, Банк занимает сильные позиции на рынках инвестиционных услуг и частных инвестиций.

- Как давно Банк присутствует на рынке Курского региона?

Филиал Банка работает в Курской области с 2002 года, с 2018 года – в статусе операционного офиса. Смена формата присутствия связана с централизацией большинства процессов. Это позволяет полностью сосредоточиться на продажах финансовых продуктов и усилить акцент на оказании высокого уровня сервиса нашим клиентам. Кроме того, централизация позволили значительно снизить операционные издержки Банка.

- Как эти процессы коснулись сотрудников Банка?

- Естественно, что централизация функционала влечет оптимизацию численности определенных категорий сотрудников. Но эти позиции не просто секвестрируются, а переводятся в иные локации, такие как Банковский ХАБ. В целом же за прошедшие 12 месяцев Банк не столько сократил, сколько даже ощутимо нарастил количество сотрудников по регионам. Так, например, только в Курском офисе количество сотрудников Отдела продаж МСБ (малого и среднего бизнеса) было увеличено в 5 раз. Это говорит о том, что Банк готов вкладываться в расширение бизнеса и повышение качества обслуживания.

- Как смена вектора развития скажется на локации Банка?

- До 2017 года Банк ЗЕНИТ позиционировался как Банк для корпоративных клиентов. В 2018 году принята новая трехлетняя стратегия развития, предполагающая активное продвижение услуг и продуктов для физических лиц и предприятий МСБ.

Для удобства клиентов было принято решение о переводе всего бизнеса Банка в дополнительный офис в центр города, на ул. Ленина. Все услуги Банка, и для физических и для юридических лиц, можно будет получить в одном месте. Помимо зоны обслуживания клиентов, будет оборудована зона ожидания с удобной мебелью, системой электронной очереди. Кроме того, офис будет оформлен в новом фирменном стиле Банка и расположен на центральной улице города рядом с остановками общественного транспорта и возможностью парковки личного.

К сожалению, с временным закрытием офиса на ул. Ленина на ремонт и переводом обслуживания в офис на ул. Кати Зеленко, д.9, будет связан процесс переезда. Мы рассчитываем, что весь процесс займет не более 2-х месяцев. О начале ремонтных работ клиенты, конечно, будут уведомлены.

- Какие услуги и продукты вы предлагаете малому и среднему предпринимательству?

- Банк ЗЕНИТ недавно обновил линейку пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания, сделав их простыми, прозрачными и очень выгодными. Кроме того, при поддержке Банка, значительное количество предприятий малого и среднего предпринимательства получили доступ к финансовым ресурсам по льготным процентным ставкам от 8,5% до 10,6 % годовых.

- Вы сказали ранее, Банк развивает услуги для физических лиц. Чем можете похвастаться, что считаете своим флагманским продуктом?

- Да, в настоящее время Банк разработал ряд продуктов и услуг для физических лиц, позволяющий удовлетворить практически любые потребности клиентов. Наиболее интересными, на мой взгляд – это программы кредитования военнослужащих, сотрудников МВД, МЧС и граждан, работающих в оборонно-промышленном комплексе, а также новый продукт – кредит под залог недвижимости.

– Олег Михайлович, спасибо Вам за интересную, подробную беседу.

Валентина Васильева