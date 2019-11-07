2019-11-06T13:55:46+03:00
Общество

Банк Зенит: Мы всегда открыты для диалога с клиентами и партнерами

О том, какие процессы происходят в Банке рассказал Управляющий точками сети продаж в городе Курске Олег Майданов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Банк ЗЕНИТ работает на финансовом рынке уже 25 лет. В настоящее время он претерпевает динамичные изменения: смену вектора развития, корректировки структуры управления и развития сети точек продаж, обновление продуктовой линейки, процесс интеграции с дочерними банками.

.

.

О том, какие процессы происходят в Банке рассказал Управляющий точками сети продаж в городе Курске Олег Майданов.

- Олег Михайлович, расскажите, в каком направлении сейчас развивается Банк?

- ПАО «Банк Зенит» — крупный универсальный банк, возглавляющий одноименную банковскую группу. Крупнейшим акционером, гарантом надежности и стабильности Банка является ПАО «Татнефть». В качестве основных направлений развития мы акцентируем внимание на продуктах как для физических, так и для юридических лиц. Кроме того, Банк занимает сильные позиции на рынках инвестиционных услуг и частных инвестиций.

- Как давно Банк присутствует на рынке Курского региона?

Филиал Банка работает в Курской области с 2002 года, с 2018 года – в статусе операционного офиса. Смена формата присутствия связана с централизацией большинства процессов. Это позволяет полностью сосредоточиться на продажах финансовых продуктов и усилить акцент на оказании высокого уровня сервиса нашим клиентам. Кроме того, централизация позволили значительно снизить операционные издержки Банка.

- Как эти процессы коснулись сотрудников Банка?

- Естественно, что централизация функционала влечет оптимизацию численности определенных категорий сотрудников. Но эти позиции не просто секвестрируются, а переводятся в иные локации, такие как Банковский ХАБ. В целом же за прошедшие 12 месяцев Банк не столько сократил, сколько даже ощутимо нарастил количество сотрудников по регионам. Так, например, только в Курском офисе количество сотрудников Отдела продаж МСБ (малого и среднего бизнеса) было увеличено в 5 раз. Это говорит о том, что Банк готов вкладываться в расширение бизнеса и повышение качества обслуживания.

- Как смена вектора развития скажется на локации Банка?

- До 2017 года Банк ЗЕНИТ позиционировался как Банк для корпоративных клиентов. В 2018 году принята новая трехлетняя стратегия развития, предполагающая активное продвижение услуг и продуктов для физических лиц и предприятий МСБ.

Для удобства клиентов было принято решение о переводе всего бизнеса Банка в дополнительный офис в центр города, на ул. Ленина. Все услуги Банка, и для физических и для юридических лиц, можно будет получить в одном месте. Помимо зоны обслуживания клиентов, будет оборудована зона ожидания с удобной мебелью, системой электронной очереди. Кроме того, офис будет оформлен в новом фирменном стиле Банка и расположен на центральной улице города рядом с остановками общественного транспорта и возможностью парковки личного.

К сожалению, с временным закрытием офиса на ул. Ленина на ремонт и переводом обслуживания в офис на ул. Кати Зеленко, д.9, будет связан процесс переезда. Мы рассчитываем, что весь процесс займет не более 2-х месяцев. О начале ремонтных работ клиенты, конечно, будут уведомлены.

- Какие услуги и продукты вы предлагаете малому и среднему предпринимательству?

- Банк ЗЕНИТ недавно обновил линейку пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания, сделав их простыми, прозрачными и очень выгодными. Кроме того, при поддержке Банка, значительное количество предприятий малого и среднего предпринимательства получили доступ к финансовым ресурсам по льготным процентным ставкам от 8,5% до 10,6 % годовых.

- Вы сказали ранее, Банк развивает услуги для физических лиц. Чем можете похвастаться, что считаете своим флагманским продуктом?

- Да, в настоящее время Банк разработал ряд продуктов и услуг для физических лиц, позволяющий удовлетворить практически любые потребности клиентов. Наиболее интересными, на мой взгляд – это программы кредитования военнослужащих, сотрудников МВД, МЧС и граждан, работающих в оборонно-промышленном комплексе, а также новый продукт – кредит под залог недвижимости.

Олег Михайлович, спасибо Вам за интересную, подробную беседу.

Валентина Васильева

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сотрудник ФСБ, вымогавший взятку в биткоинах у экс-главы "Известий", признался в содеянном
Но несмотря на это, самого издателя Эраста Галумова так и судят, по уликам, собранным фактически преступным путем под давлением и вымогательством. Уже состоялось первое заседание суда, хотя и сам обвиняемый, и адвокат требуют пересмотра дела
Битва в совхозе «Новоселовский»: председатель-чеченец защищал русских крестьян от рейдеров
Обозреватель «КП» Ульяна Скойбеда отправилась в село, где с 2010 года идет передел собственности. 22 сентября в Ростовской области очередное столкновение закончилось перестрелкой - пять трупов
Новости 24
В Курске завершается подготовка к зиме
В северной части Курска возобновили подачу отопления
В Курске сгорел автомобиль
250 курских автобусов и маршруток оснастят системой безналичной оплаты
Участница обороны Курска отметила свой 101-й День рожденья
В курской школе-интернате установят новые лифты
У курских летчиков появился новый тренажер
Три курских детсада и одна школа остались без отопления
Под Курском появилась линия по сортировке яблок
В Курской области продолжается вакцинация от гриппа
Курские спасатели предупреждают о тумане
Группа "Любэ" отметит свое 30-летие концертом в Курске
Курская область занимает первое место в ЦФО по валовому сбору зерна
В Курске выступит победитель проекта "Голос" Сергей Волчков
Курские старшеклассники напишут итоговое сочинение
Куряне вышли на третье место в России по урожайности сахарной свеклы
Курский спасатель изобрел безопасную свечу
В Курске отремонтируют почти 50 километров автодорог
В Курске за взятки осудили преподавателя ЮЗГУ