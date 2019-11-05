2019-11-05T11:50:16+03:00
Общество

В Курской области на 20% увеличилось количество абонентов интерактивного ТВ от «Ростелекома»

В 2019 году интерактивное ТВ от «Ростелекома» в Курской области подключили более четырёх тысяч человек, что на 20% больше, чем в 2018 году
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Основной рост числа пользователей произошел за счет подключения новых районов. Так, в сентябре и октябре абонентская база приросла на 400 домохозяйств только в посёлках Солнечный, Тепличный, Золотухино и Коренево.

Интерактивное телевидение идёт на несколько шагов впереди цифрового. «Ростелеком» предлагает подключить более 200 телеканалов, просмотром которых можно управлять. К примеру, поставить эфир на «паузу», просмотреть фильмы и передачи из архива, прокрутить рекламу и многое другое.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы сделали услугу максимально доступной для пользователей: подключить IP TV можно в любом районе Курской области. «Ростелеком» каждый день продолжает расширять географию этих подключений, «заходить» в новые деревни и посёлки. Житель каждого уголка региона должен иметь возможность пользоваться всеми цифровыми сервисами, в том числе и интерактивным ТВ».

Интерактивное ТВ можно подключить отдельной услугой или в составе пакетных предложений «Ростелекома»: с домашним интернетом, мобильной телефонией или с обеими услугами вместе. Так, абонентам тарифа «Для начала» доступно более 150 телеканалов и интернет на скорости до 100 Мбит/с. А куряне, подключившие «Для безлимитных впечатлений», в комплект к интерактивному ТВ и доступу в Сеть получают SIM-карту с безлимитным мобильным интернетом и возможностью бесплатно звонить внутри сети и на городские номера «Ростелекома».

Более подробную информацию об этих и других тарифах «Ростелекома» можно узнать на сайте https://kursk.rt.ru, по телефону 8-800-1000-800 и в офисах обслуживания компании.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 1 полугодие 2019 года составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль – 10,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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