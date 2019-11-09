«Это оскорбление человеческой памяти»: депутат ГосДумы о строительстве свинарников на Курской Дуге

По инициативе Курской митрополии в Курске прошел региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений. На итоговой площадке обсуждали вопрос сохранения исторической памяти: «Великая победа: наследие и наследники». Тема продиктована подготовкой к широкому празднованию в России 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отельной темой звучала историческая правда о Курской битве и ее значимости в ходе самой кровопролитной войны.

Особое внимание в ходе чтений было уделено важности передачи памяти об этой войне молодому поколению.

На одном из наглядных и острых вопросов сохранения памяти в Курской области, где велись кровопролитные бои, акцентировали внимание журналисты в кулуарах встречи.

«КП» уже подробно рассказывала о возмущении местных жителей в связи с активным строительством свинарников на Курской Дуге. Еще летом куряне обратились в редакцию КП с просьбой остановить стройку в местах боевой славы. Также свое обращение они направляли в администрацию Президента РФ и в администрацию региона. Стройку обещано было приостановить. Однако свинокомплекс фактически возведен.

Во время пресс-подхода в связи с темой сохранения памяти вопрос об отношении к строительству свинарников на землях, где в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои Курской битвы, журналисты адресовали депутату Государственной Думы от Курской области Ольге Германовой.

Депутат ГосДумы высказала резко негативное отношение к ситуации и назвала ее «оскорблением человеческой памяти»:

- Свинокомплексы не должны там стоять. Это однозначно. Я думаю, власть должна это тоже понимать. Это оскорбление нашей человеческой памяти, потому что там шли самые ожесточенные бои. Там, где сейчас строят свинарники, стояла батарея стребительно-противотанкового артиллерийского полка 3-й истребительной бригады 2-й истребительной дивизии Центрального фронта легендарного капитана Георгия Игишева. Ему было всего 24 года, когда он отдал жизнь за эту землю. Я считаю, что на этой земле не должны стоять свинокомплексы.

Такого же мнения придерживаются и местные жители, многие из которых еще помнят ужасы Великой Отечественной войны. Однако ни власть, ни бизнес к этому, похоже, не хотят прислушаться.

Хотя губернатор Курской области Роман Старовойт на этой же Парламентской встрече заявил:

- Те, события, которые происходили на нашей земле, имеют особое значение. На мой взгляд, вдвойне важно пронести эту память так, чтобы наша молодежь оставив у себя эти знания, передавала следующим поколениям.

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