В Курске открывается Театральный фестиваль «Авансцена»

3 ноября в 18.00 на Малой сцене Курского драматического театра открывается Театральный фестиваль нового формата «Авансцена».

Программа фестиваля включает в себя цикл мероприятий - театральных программ, спектаклей, научно-образовательных мероприятий в области театрального искусства, мастер-классов исполнительского мастерства.

В фестивале принимают участие, как профессиональные театральные коллективы, так и самодеятельные: ОБУК «Драматический театр им. А.С. Пушкина», ОБУК «Курский государственный театр кукол», ОБУК «Центр «Ровесник» им. И.В. Селиванова», ОБУК «Курский Дом народного творчества», «Молодежный театр «3Д» Курского института менеджмента, экономики и бизнеса».

- Театральный фестиваль проводится для поддержки и развития театральных коллективов и отдельных представителей театрального жанра или искусства, сохранения и передачи молодому поколению традиций отечественной и зарубежной театральной культуры, драматургии. Надеемся, что это станет площадкой для коммуникации творческих людей театральных и смежных профессий, - отметили организаторы.

Результатом проекта станет итоговое торжественное закрытие Года театра в Курской области.

Программа фестиваля:

3 ноября 18:00, драмтеатр им. Пушкина, Малая сцена

Проект: «Читающий театр: Читка. Поэзия в женском костюме»

10 ноября 13:00, Курский театр кукол

Интерактивный спектакль «Ладушки»

В 14:00 там же мастер-класс по кукловождению

«Закулисье, или кукла в руках актера»

10 ноября в 18:00 на Малой сцене курского драмтеатра выступит железногорский клуб авторской песни «Роза ветров».

11 ноября в 19.00, ТЮЗ «Ровесник»

Открытую лекцию «Как понять театрального художника» проведет театральный критик, журналист, эксперт фестиваля «Золотая маска» Антон Хитров.

16 ноября, 18:00, драмтеатр им.Пушкина, Малая сцена

Арт-встреча с художественным руководителем театра, народным артистом России, лауреатом Государственной премии России, лауреатом Российской Национальной премии "Золотая Маска" Юрием Валерьевичем Бурэ «Профессия – режиссер».

17 ноября, драмтеатр им.Пушкина, гастроли Орловского государственного театра для детей и молодежи "Свободное пространство"

В 12:00 музыкальная сказка «Кот против людоеда» (6+).

В 18:00 романтический мюзикл «Люди Ламанчи» (16+).

17 ноября 19:00, драмтеатр им.Пушкин, Малая сцена

Проект «Читающий театр: Читка». Рассказы Надежды Тэффи «Все о любви».

21 ноября в 15:00, драмтеатр им.Пушкина, Малая сцена

Мастер-класс по актерскому мастерству худрука молодежного театра «3Д», актера драмтеатра Сергея Малихова.

29 ноября в 19.00, драмтеатр им. Пушкина, Малая сцена

Моноспектакль Андрея Колобинина «Знакомый ваш? Сергей Есенин»

29 и 30 ноября, 19:00, ТЮЗ

Спектакль «Мышка бежала…»

30 ноября в 19:00, драмтеатр им.Пушкина, Малая сцена

Арт-встреча с заслуженной артисткой России Еленой Гордеевой и артистом театра Евгением Сетьковым. "Наедине со всеми".

1 декабря в 15:00, драмтеатр им.Пушкина, Малая сцена

Арт-встреча с художественным руководителем Центрального академического Театра Российской Армии, народным артистом России, лауреатом премии Москвы Борисом Морозовым «Мой театр».

1 декабря в 18.00, драмтеатр им. Пушкина

Торжественное закрытие Года Театра.

Спектакль Центрального Академического театра Российской армии «ЗАВЕЩАНИЕ ЦЕЛОМУДРЕННОГО БАБНИКА» Анатолия Крыма

Билеты можно приобрести в театральных кассах

Справки по телефону: 703079