Металлоинвест обнародовал операционные результаты за девять месяцев 2019 года

- За девять месяцев 2019 года Компания нарастила производство по всем видам железорудной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отгрузка ЖРС, в том числе концентрата, окатышей и ГБЖ/ПВЖ выросла на 1,5%, при этом доля отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью (окатышей и ГБЖ/ПВЖ) составила 73%, - сказал Андрей Варичев, Генеральный директор Управляющей компании Металлоинвест.

Компания в третьем квартале 2019 года запустила технологию тонкого грохочения на Михайловском ГОКе. Ранее технология была успешно реализована на Лебединском ГОКе. Это позволит Компании нарастить производство окатышей премиального качества уже по итогам четвертого квартала.

Отгрузка стальной продукции за девять месяцев 2019 года сократилась на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года, что в основном обусловлено отработкой технологии производства стали на гибкой модульной печи на Уральской Стали.

Железорудная продукция

Производство

• Объем производства железной руды за 9М 2019 составил 30,1 млн тонн (+0,2% г/г) . В 3К 2019 производство железной руды увеличилось на 3,4% кв/кв . Рост обусловлен завершением ремонта водно-шламовых систем на МГОКе во 2К 2019 и увеличением производительности в результате переработки руды более высокого качества

• Выпуск окатышей за 9М 2019 вырос на 2,2% г/г и составил 21,2 млн тонн в результате завершения капитального ремонта ОМ-2 на ЛГОКе и реконструкции ОМ-3 на МГОКе (1-й этап), а также изменения структуры производства окатышей. При этом, в 3К 2019 объем производства сократился на 1,0% кв/кв в основном в связи с проведением капитального ремонта ОМ-1 на МГОКе

• За 9М 2019 Компания произвела 5,9 млн т ГБЖ/ПВЖ, что на 1,3% выше показателя за 9М 2018. Такая динамика в основном связана с увеличением объемов производства продукции на более производительном комплексе ЦГБЖ-3, на котором в 3К 2018 проводился капитальный ремонт. При этом, в 3К 2019 объем производства снизился на 8,5% кв/кв в результате проведения плановых капитальных ремонтов на комплексах ЦГБЖ-1,2

Отгрузка

• По итогам 9М 2019 объем отгрузок железорудной продукции внешним потребителям вырос на 1,5% г/г и составил 19,3 млн тонн. В 3К 2019 объем отгрузок вырос на 11,2% кв/кв в основном в связи с увеличением отгрузок в страны Азии (Китай, Япония) окатышей и концентрата

• Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ) превалирует в общем объеме отгрузок железорудной продукции Компании и составляет 73% за 9М 2019 и 71% за 3К 2019

• Доля отгрузок железорудной продукции на внутренний рынок составила 52% за 9М 2019 (по сравнению с 66% за 9М 2018) и 46% в 3К 2019

• Объем экспортных поставок за отчетный период вырос на 44,6% г/г в основном за счет увеличения отгрузок в страны Азии – их доля составила 20% от общего объема отгрузок за 9М 2019 против 3% за 9М 2018. Объем экспортных поставок в 3К 2019 вырос на 26,4%

Металлургическая продукция

Производство

• Производство чугуна за 9М 2019 снизилось на 7,0% г/г и составило 2,1 млн т в связи с осуществлением ремонта доменной печи №3 на Уральской Стали. При этом, в 3К 2019 объем производства вырос на 5,1% кв/кв в связи с завершением капитальных ремонтов доменных печей №3 и №4 во 2К 2019

• Объем выплавки стали сократился на 2,7% г/г до 3,6 млн тонн за 9М 2019 и на 3,9% кв/кв до 1,2 млн т в 3К 2019 в основном в результате отработки FMF -технологии производства стали и проведения капитальных ремонтов МНЛЗ-1 и МНЛЗ-2 в 3К 2019 на Уральской Стали

Отгрузка

• Отгрузка чугуна внешним потребителям сократились с 1,6 млн т за 9М 2018 до 1,4 млн т за 9М 2019 в основном за счет увеличения внутреннего потребления. При этом, отгрузка чугуна в 3К 2019 составила 0,5 млн т, что на 0,1 млн т выше показателя за 2К 2019

• Доля отгрузок стальной продукции HVA по итогам 9М 2019 составила 43% (по сравнению с 45% за 9М 2018). Доля отгрузок в 3К 2019 составила 39%

• За 9М 2019 поставки металлургической продукции на российский рынок выросли на 6,6% и составили 31% (по сравнению с 28% за 9М 2018). В 3К 2019 поставки на российский рынок составили 30% при росте экспортных поставок на 7,6% кв/кв, в основном, за счет роста поставок в страны Азии (Китай, Филиппины, Япония)