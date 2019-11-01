В Курской области открылась первая АЗС сети «Газпромнефть»

В октябре под Курском начала работу первая в регионе автозаправочная станция сети «Газпромнефть». АЗС расположена в поселке Верхняя Медведица на 512-м километре Симферопольского шоссе (левая сторона). Автомобилистам предлагают топливо производства собственных нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти»: АИ-92, АИ-95, премиальный G-Drive 95 и улучшенный «Дизель Опти», а также а также сжиженный углеводородный газ.

На АЗС работает кафе под собственным брендом Drive Cafe, в котором можно подкрепиться и выпить сваренный по уникальной рецептуре кофе, полюбившийся автомобилистам по всей стране. На станции работает магазин, который предлагает более полутора тысяч товаров в дорогу. Автолюбители также могут воспользоваться услугами заправщика, бесплатным Wi-Fi, подкачать шины, помыть стекла и фары автомобиля.

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Новая станция работает по системе пост-оплаты, при которой клиенты сначала заправляют автомобили на одной из 8 топливораздаточных колонок, а затем оплачивают топливо за наличный расчет или банковской картой. Благодаря этой системе время пребывания на автозаправочной станции сокращается вдвое.

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Жители Курской области могут присоединиться к самой популярной программе лояльности среди российских автомобилистов – «Нам по пути». Она позволяет накапливать бонусы и расплачиваться ими за нефтепродукты и сопутствующие товары на станциях сети «Газпромнефть» по всей стране.

До конца года в Курской области откроется еще одна АЗС сети «Газпромнефть». Найти путь до ближайшей станции можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении «Сеть АЗС Газпромнефть», доступном для Android и iOS.

Справка:

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает свыше 1400 станций в России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпромнефть» и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции сети АЗС «Газпромнефть» на розничном рынке Западной Сибири и центральной части России.

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