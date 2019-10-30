АПХ «Мираторг» поддерживает социальное развитие Фатежского района Курской области

Компания оказала содействие в строительстве щебеночной дороги, протяженностью 1,8 километра, от центра села Молотычи до хутора Антоновка. На безвозмездной основе предоставлен транспорт для перевозки материалов, необходимых для дальнейшего строительства уже другой дороги – по улице Низовка. Около 1 млн. рублей в текущем году потратили на тротуар в самом городе Фатеже. Благодаря средствам компании удалось благоустроить участок от ул. Советской до центральной районной больницы.

В деревне Жердево профинансированы работы по ремонту кровли в Фельдшерско-акушерском пункте и Доме культуры (минувшей зимой из-за обильных снегопадов кровля обвалилась). Также компания оплатила подготовку проектно-сметной документации, необходимой для капитального ремонта Дома культуры Молотычевского сельсовета. Работы в самом разгаре: в зоне, где будет располагаться библиотека, уже заменили пол, привели в порядок стены, в большом зале готовят к замене потолок. Работ еще много, но результаты уже заметны для местного населения.

В этом году свыше 1 млн рублей направил агрохолдинг в бюджет Фатежского района Курской области на расходы по статье «Образование». Администрация при поддержке компании смогла выполнить социальные обязательства перед населением и сохранить льготное питание в общеобразовательных учреждениях и детских садах района. Также часть средств была выделена общеобразовательной школе села Верхний Любаж. В учреждении частично заменили старые оконные рамы на новые пластиковые. А в начале учебного года верхнелюбажские школьники получили от холдинга сто мячей. Поддержка социальных проектов села Верхний Любаж на этом не заканчивается. Местные жители давно просили власть построить новый Дом культуры. Холдинг принял решение профинансировать работу по подготовке проектно-сметной документации и в настоящее время необходимые документы готовы.

В настоящее время на производствах в Курской области трудоустроено порядка 3 000 человек. Принимая активное участие в реализации государственной стратегии по устойчивому развитию сельских территорий, Агрохолдинг ставит задачу открыть для курян еще 5 000 вакансий. А к 2023 году количество рабочих мест превысит 8 000. Ключевым направлением кадровой политики АПХ «Мираторг» является создание комфортных и безопасных условий труда, представление всех социальных гарантий и ежегодное индексирование заработной платы, возможность профессионального и карьерного роста, благодаря собственным учебным центрам.

- Одна из приоритетных задач для АПХ «Мираторг» - организация рабочих мест для жителей сельской местности, а также поддержка всех проектов, которые идут на благо людей. Только в бюджет Фатежского района в этом году было направлено порядка четырех миллионов рублей. Ключевые направления благотворительной деятельности холдинга предусматривают сохранение культурного и духовного наследия, поддержку детских домов, сельских школ, социальных учреждений. Это последовательная и системная работа целого ряда корпоративных программ холдинга, - отметили в пресс-службе АПХ «Мираторг».