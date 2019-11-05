2019-11-05T13:21:17+03:00
Общество

Под Курском проходит «Декада добрых дел»

Представители Михайловского ГОКа посетят соцучреждения Железногорска и Железногорского района
Ольга ДАНИЛОВА
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Курские соцучреждения получили от комбината подарочные сертификатыКурские соцучреждения получили от комбината подарочные сертификатыФото: предоставлено пресс-службой
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День добрых дел устроили работники Михайловского ГОКа накануне праздника народного единства. Детские социальные учреждения Железногорска и Железногорского района в эти дни посетили представители комбината. Они вручили подарочные сертификаты от компании «Металлоинвест».

– Мы живем в многонациональной стране, коллектив нашего города и Михайловского ГОКа тоже многонационален, но все мы объединены любовью к России. И благодаря этому мы сплоченнее, дружнее и сильнее, - подчеркнул директор по производству и депутат городской Думы Виктор Селиванов, посетив Железногорский центр социальной помощи семье и детям. - В любой ситуации наш народ всегда вместе, поддерживает друг друга и объединяется.

Воспитанники центра в этот день читали стихи о России и ее символике, пели песни о Родине. Также они узнали больше об истории родной страны. Праздник был отмечен отличным настроением и яркими эмоциями.

Впереди еще целая декада добрых дел. До 10 ноября представители МГОКа посетят также детский дом-интернат «Надежда», школу для детей с ОВЗ, дом-интернат ветеранов труда в Железногорске центр, центр психолого-педагогической помощи «Перспектива» в поселке Новоандросово Железногорского района и Верхнелюбажскую школу-интернат Фатежского района Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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