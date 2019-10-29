В Курской области снизили транспортный налог и установили «тихий час»

Депутаты Курской Думы 24 октября одобрили уменьшение транспортного налога. Налоговые ставки для автомобилей с мощностью двигателя в пределах 100 лошадиных сил теперь равны 15 рублям за одну лошадиную силу (ранее – 25 рублей). Для автомобилей мощностью от 100 до 150 лошадиных cил налог снижен до 30 рублей за одну лошадиную силу (ранее – 35 рублей). Ставки были повышены на большинство категорий автомобилей в 2017 году в связи с потерями доходов на дорожное строительство.

-Помните забастовки большегрузов по «Платону»? Их урегулировали, а у нас 211 миллионов из дорожного фонда ушло. Затем – распределение нормативов акцизов на ГСМ: вначале в бюджет субъекта отдавалось 88%, а федералам - 12%; с 2017 года – 67% субъекту и 23% - федералам. На этом мы потеряли еще 680 миллионов, - пояснил председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов. - В настоящий момент появилась возможность снижения транспортного налога. Рассматривается вопрос его замены акцизом. Поэтому для менее обеспеченных граждан мы снижаем ставку налога, остальные оставляем без изменений. Если проанализировать ситуацию в соседних регионах, практически все Центральное Черноземье имеет аналогичные ставки транспортного налога.

Кроме того, депутаты приняли решение обратиться к Министру экономического развития РФ Максиму Орешкину по вопросам снижения налоговой нагрузки для предпринимателей – плательщиков единого налога на вменённый доход и разработки федерального закона, направленного на развитие семейного бизнеса.

Внесены также изменения в Закон «Об административных правонарушениях в Курской области», инициированные губернатором. Теперь нарушителей тишины и покоя в жилых домах и помещениях общего пользования с 13.00 до 15.00 часов будут штрафовать. Размер штрафа - от 500 до 1000 рублей. Нарушители-должностные лица заплатят от 2000 до 10000 рублей, а юридические – от 4000 до 80 тысяч рублей.

Кроме того, внесены изменения в Закон «О порядке рассмотрения вопросов преобразования муниципальных образований в Курской области и изменения границ муниципального образования». Этот документ на уровне региона закрепляет, в том числе новые виды объединений и разделений муниципалитетов. Теперь введены такие виды, как: объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, объединение городского округа с муниципальным округом, а также разделение муниципального или городского округа.

Депутаты одобрили дополнительные возможности использования областного материнского капитала. В частности, теперь его средства можно использовать в сфере долевого строительства и оплаты дошкольного образования.

Светлана ВОЛКОВА.