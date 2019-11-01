На курском предприятии сотрудники получили за счет компании корригирующие очки

Важное решение было принято в рамках Недели охраны труда компанией «Металлоинвест». Новые средства индивидуальной защиты - более 400 корригирующих защитных очков для сотрудников с ослабленным зрением -приобретены для ремонтно-механического управления и управления по производству запасных частей комбината.

Предварительно сотрудники прошли процедуру подбора очков с помощью оптометриста. Также у них была возможность самостоятельно выбрать оправу из модельного ряда, включавшего 20 наименований. В комплекте к очкам прилагается упаковка - жесткая или мягкая на выбор, а также антистатическая салфетка для ухода за стеклами.

- Очки антибликовые, препятствуют образованию конденсата при разнице температур и, по информации фирмы-поставщика защищены от внешних воздействий, поэтому имеют длительный срок эксплуатации, - рассказал фрезеровщик Владимир Воропаев.

Своими впечатлениями от нового средства индивидуальной защиты поделился и токарь Игорь Ефимцев:

- Раньше для защиты глаз при работе на станке я использовал две пары очков. В одних рассматривал чертежи, мелкие детали, а в других – вытачивал детали. Теперь пользуюсь одними – с корригирующим эффектом. Это очень удобно, не надо постоянно менять очки, искажений нет, все видно отлично!

Работать в корригирующих очках безопасно и удобно, считают сотрудники комбината.