2019-10-24T11:07:23+03:00
Общество

Более 11 тысяч курян выбрали Wink от «Ростелекома»

Более 11 тысяч курян выбрали сервис Wink от «Ростелекома». Ежемесячно приложение скачивают около 500 жителей Курской области
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Мультимедийная платформа Wink – это более 180 телеканалов, тысячи фильмов и сериалов, а также набор дополнительных сервисов: пауза, перемотка, родительский контроль и другие.

С помощью Wink просмотреть программу, фильм, мультфильм или сериал, которые показывали накануне, не составит труда: достаточно перемотать эфир назад. Кроме того, есть и функция «пауза», чтобы приостановить просмотр. Особой популярностью у пользователей приложения пользуется опция «Мультискрин». С ней абоненты могут начать просмотр кино на телевизоре, а продолжить на смартфоне, планшете или компьютере.

В приложении нашлось место и для образовательного контента. Так, в разделе «Лекторий» вниманию зрителя представлены программы о бизнесе, науке, природе и путешествиях. Кроме того, с помощью платформы Wink можно подтянуть английский язык или начать заниматься спортом в режиме онлайн.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Wink даёт доступ к полезному контенту не только жителям города, но и курянам из отдалённых сёл и деревень. Там, где нет спортзалов, репетиторов, где не проводят мастер-классы, получить интересующую информацию можно благодаря цифровому сервису от «Ростелекома». Достаточно скачать приложение и слушать лекции профессионалов, готовиться к ЕГЭ или заниматься спортом».

Wink доступен для скачивания на Smart-телевизор, смартфон, а также ПК, ноутбук или планшет. До конца осени при подключении услуги «Домашний интернет» абоненты «Ростелекома» получают возможность смотреть ТВ и фильмы по подписке «Для впечатлений» бесплатно. Подробности в офисах продаж и по телефону 8-800-1000-800.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 1 полугодие 2019 года составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль – 10,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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