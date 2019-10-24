2019-10-24T09:44:38+03:00
Общество

«Vision Zero» - идеология безопасного труда

Госуслуга Курского регионального отделения ФСС РФ: предупредительные мероприятия по производственным травмам
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25 октября в 11.00ч в Доме журналиста состоится заседание Круглого стола на тему: «Vision Zero» - идеология безопасного труда», посвященного вопросам внедрения на предприятиях передовой идеологии «нулевого травматизма» «Vision Zero» и ее адаптации к конкретным задачам в области профилактики производственного травматизма, гигиены труда и благополучия работников. Для участия в мероприятии приглашены представители исполнительной власти и предприятий разных форм собственности

Организатором мероприятия выступает региональное отделение Фонда социального страхования РФ при поддержке «Комсомольской правды».

Анализ производственного травматизма на предприятиях Курской области. Новые подходы в профилактике производственного травматизма. В чем суть концепции «Vision Zero» и для чего её внедрять? Эти и многие другие вопросы обсудят специалисты ГУ-КРО ФСС РФ, представители предприятий и исполнительной власти региона.

Заседание Круглого стола состоится 25 октября 2019г, в 11.00ч в Доме журналиста по адресу г. Курск, ул. Радищева, 4.

Телефон для аккредитации: 8 (4712) 58- 83-74 (Валентина Заярная).

ИСТОЧНИК KP.RU

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