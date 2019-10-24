2019-10-24T12:39:05+03:00
Общество

В Курской области снизили транспортный налог

Кроме того, курянам запретили шуметь с 13.00 до 15.00
Ольга ДАНИЛОВА
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Обсуждение транспортного налога в Курской облДуме.

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Транспортный налог снизили не для всех Фото: Светлана ВОЛКОВА

Транспортный налог снизили не для всехФото: Светлана ВОЛКОВА

Депутаты Курской Думы 24 октября одобрили уменьшение транспортного налога.

Редакцию претерпела статья 2 Закона Курской области «О транспортном налоге». Уменьшены налоговые ставки для автомобилей с мощностью двигателя в пределах 100 л.c. и составляют - 15 рублей за 1 л.с. (ранее – 25 рублей за 1 л.с.) Для автомобилей мощностью от 100 до 150 л.c. налог теперь - 30 рублей за 1 л.с. (ранее – 35 рублей за 1 л.с.).

Ставки были повышены на большинство категорий автомобилей областной Думой в 2017 году. В этих категориях они оказались намного выше, чем в других регионах ЦФО. Теперь ставки аналогичны, установленным в соседних субъектах.

Председатель Курской облДумы Николай Жеребилов подчеркнул, что снижение транспортного налога "ударит" по бюджету Фото: Светлана ВОЛКОВА

Председатель Курской облДумы Николай Жеребилов подчеркнул, что снижение транспортного налога "ударит" по бюджетуФото: Светлана ВОЛКОВА

На заседании Думы внесены также изменения в Закон «Об административных правонарушениях в Курской области».

Согласно принятому документу, нарушители тишины и покоя в многоквартирных, жилых домах, жилых помещениях и помещениях общего пользования в общежитиях с 13:00 до 15:00 часов будут привлекаться к административному штрафу в размере от 500 до одной тысячи рублей; должностные лица в таком случае заплатят от двух до 10 тысяч рублей, а юридические – от четырех до 80 тысяч рублей.

В это время запрещается, к примеру, громко включать звуковые устройства, играть на музыкальных инструментах и проводить ремонтные работы. Исключения – чрезвычайные ситуации, когда требуется оповещение населения, штраф также не получат организаторы публичных массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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