2019-10-24T11:53:44+03:00
Экономика

В канун профессионального праздника автомобилисты Михайловского ГОКа получили почетные грамоты, благодарности и премии

Автомобилисты комбината увеличили производительность почти на 10%
Ольга ДАНИЛОВА
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С начала года 84 миллиона тонн горной массы перевез коллектив автотракторного управленияС начала года 84 миллиона тонн горной массы перевез коллектив автотракторного управленияФото: предоставлено пресс-службой
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Опыт и профессионализм водителей Михайловского ГОКа, а также постоянное обновление техники в рамках программы модернизации горнотранспортного комплекса – основные факторы увеличения производительности автомобилистами комбината. Так, с начала года 84 миллиона тонн горной массы перевез коллектив автотракторного управления Михайловского ГОКа за девять месяцев этого года. Таким образом, автомобилисты комбината увеличили производительность по сравнению с прошлым годом почти на 10%.

В этом году в карьере МГОКа начали работать два БелАЗа повышенной грузоподъемности - 220-тонн с производительностью почти в два раза выше, чем у 130-тонников. В карьере под новую технику расширили дороги, перестроили линии электропередач, оборудовали двусторонние подъезды к экскаваторам в забое. Новые БелАЗы малой грузоподъемности 45 и 30 тонн задействованы на производстве щебня на дробильном комплексе, в строительстве дамб и плотин на объектах цеха хвостового хозяйства, а также в дорожных работах в карьере.

Также на комбинат поступили и новые модели спецтехники - автогрейдер, тяжелый бульдозер, фронтальный погрузчик с ковшом объемом 12-кубов.

Нужно отметить, что коллектив управления грузовых перевозок МГОКа отвечает за круглосуточную доставку сотрудников на фабрики, питьевой воды и обедов передвижных столовых в карьер, оборудования и запчастей - на склады, а также за оперативное прибытие дежурных бригад в подразделения.

Отмечен был и вклад в стабильную работу предприятия специалистов по ремонту и обслуживанию транспорта, диспетчеров и инженерно-технических специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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