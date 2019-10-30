2019-10-30T15:12:26+03:00
Экономика

Курские окатыши премиального качества пользуются спросом

Доменщики Уральской Стали в октябре получили 90 тысяч тонн окатышей премиального качества, произведенных на Михайловском ГОКе
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Курская продукция премиум-качества пользуется спросом на международном рынкеКурская продукция премиум-качества пользуется спросом на международном рынкеФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Партия железорудных окатышей с улучшенными прочностными характеристиками и металлургическими свойствами специально была произведена для металлургического комбината Уральская Сталь Михайловским ГОКом (оба предприятия входят в состав Металлоинвеста).

Окатыши произведены из железорудного концентрата, полученного по технологии тонкого грохочения Derrick.

Модернизация на фабрике окомкования весодозаторов известняка открыла возможность более точного дозирования компонентов и производства такого вида продукции в бо льших объемах.

Как рассказал технический директор Уральской Стали Сергей Зубов, окатыши с улучшенными прочностными характеристиками и металлургическими свойствами обеспечивают оптимальные технико-экономические показатели работы доменных печей, сохранность футеровки и системы охлаждения:

- Кроме того, окатыши используют при выплавке стали в модернизированных по технологии FMF (Flexible Modular Furnace, гибкая модульная печь) дуговых сталеплавильных печах электросталеплавильного цеха комбината.

В сентябре Михайловский ГОК впервые произвел окатыши премиум-класса с осно вностью 1,0, массовой долей железа не менее 63,0% и прочностью на сжатие не менее 240 кг/окатыш.

Опытно-промышленные партии выпущены для компаний ArcelorMittal (Бельгия) и Nippon Steel (Япония). Серия лабораторных исследований, подбор оптимальных технологических режимов подачи газа, кислорода, регулировка режимов обжига и охлаждения предшествовала промышленному производству.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Народные облигации: все что нужно знать инвестору
С сентября этого года Минфин разместил новый выпуск так называемых «народных облигаций». Теперь каждый россиянин может дать государству в долг и получить взамен хороший доход в ближайшие три года. Даем подробную инструкцию, как воспользоваться
Верона, где встречает нас реальность
XII Евразийский экономический форум собрал в конце прошлой недели в итальянской Вероне более 1200 человек, представляющих компании и организации из 41 страны со всех континентов, политических и общественных деятелей, экспертов, дипломатов, журналистов
Новости 24