Курские окатыши премиального качества пользуются спросом

Партия железорудных окатышей с улучшенными прочностными характеристиками и металлургическими свойствами специально была произведена для металлургического комбината Уральская Сталь Михайловским ГОКом (оба предприятия входят в состав Металлоинвеста).

Окатыши произведены из железорудного концентрата, полученного по технологии тонкого грохочения Derrick.

Модернизация на фабрике окомкования весодозаторов известняка открыла возможность более точного дозирования компонентов и производства такого вида продукции в бо льших объемах.

Как рассказал технический директор Уральской Стали Сергей Зубов, окатыши с улучшенными прочностными характеристиками и металлургическими свойствами обеспечивают оптимальные технико-экономические показатели работы доменных печей, сохранность футеровки и системы охлаждения:

- Кроме того, окатыши используют при выплавке стали в модернизированных по технологии FMF (Flexible Modular Furnace, гибкая модульная печь) дуговых сталеплавильных печах электросталеплавильного цеха комбината.

В сентябре Михайловский ГОК впервые произвел окатыши премиум-класса с осно вностью 1,0, массовой долей железа не менее 63,0% и прочностью на сжатие не менее 240 кг/окатыш.

Опытно-промышленные партии выпущены для компаний ArcelorMittal (Бельгия) и Nippon Steel (Япония). Серия лабораторных исследований, подбор оптимальных технологических режимов подачи газа, кислорода, регулировка режимов обжига и охлаждения предшествовала промышленному производству.