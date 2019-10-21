2019-10-21T08:12:02+03:00
Общество

Сотрудники – важнейший актив Мираторга

В настоящее время на производствах компании в Курской области трудоустроено почти 3000 человек
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Принимая активное участие в реализации государственной стратегии по устойчивому развитию сельских территорий, агрохолдинг ставит задачу открыть для курян еще 5000 вакансий. А к 2023 году количество рабочих мест превысит 8000.Ключевым направлением кадровой политики является создание комфортныхи безопасных условий труда, представление всех социальных гарантий и ежегодное индексирование заработной платы, возможность профессионального и карьерного роста, благодаря собственным учебным центрам. Для молодых сотрудников компании предусмотрены условия для успешной адаптации и развития.

Создавая эффективное производство в сельской местности, компания привлекает и корпоративные программы поддержки. Об условиях работы рассказывает Ольга Рудакова - многодетная мать, житель села Хмелево.

- Конкретно в нашу семью пришла стабильность. В «Мираторге» действуют все социальные гарантии и полностью белая заработная плата. До места работы организован транспорт, который собирает всех сотрудников, а вечером развозит по домам. Это очень удобно, особенно для людей, которые проживают в соседних селах. Молодежь постепенно приходит. Кстати, в период обучения, сотрудники получают зарплату.

Ольга Рудакова, старший оператор свинокомплекса, пришла работать на новую производственную площадку «Хмелевое» в феврале нынешнего года. В подчинении у нее небольшой, но дружный коллектив. И он продолжает расти - на предприятии открыто несколько рабочих вакансий.

- Коллектив – основа всех достижений предприятия. Мы ценим и дорожим каждым нашим сотрудником. В настоящее время заработная плата - выше средней по экономике региона и в отрасли.Рост доходов населения и увеличение налоговых отчислений способствует повышению социально-экономической стабильности в регионе присутствия компании, - отмечают в пресс-службе агрохолодинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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