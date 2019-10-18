2019-10-18T15:48:34+03:00
Общество

Абонентская база сервиса «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» в Курске выросла почти в два раза

В 2019 году более чем на 80% увеличилось количество абонентов «Видеонаблюдения» от «Ростелекома» в Курске
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сервис позволяет удаленно контролировать происходящее дома из любой точки мира, где есть доступ в интернет.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Видеонаблюдение – это первый шаг на пути к цифровизации безопасности своего дома. В режиме 24/7 держать под контролем всё, что происходит в квартире или на даче – реальность, которую создаёт «Ростелеком». Мы хотим помочь курянам обезопасить себя, свою семью и свой дом с помощью современных технологий. Кстати, установить и активировать видеокамеру может практически любой человек: специальная подготовка для этого не нужна».

Видеонаблюдение ведётся с помощью широкоугольных Wi-Fi видеокамер, которые записывают картинку в HD качестве, фиксируют звук и движение, а также имеют функцию Push-to-talk, которая позволяет транслировать голосовое сообщения. Камеру можно настроить так, чтобы запись начиналась, когда в зоне видимости возникнет движение. При срабатывании датчиков система сама оповестит абонента либо по электронной почте, либо через SMS или PUSH-уведомление. Кроме того, благодаря инфракрасной подсветке видеокамера способна «видеть в темноте».

До конца осени жители Курска и области могут приобрести камеры за полцены, получив при этом три месяца обслуживания бесплатно. Достаточно сказать продавцам в офисах «Ростелекома» на Красной площади, 8 или на улице Карла Маркса, 68 кодовую фразу «Мой дом – моя крепость».

* * *

Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

* * *

ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 1 полугодие 2019 года составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль – 10,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Генерал-майор юстиции Анатолий Сазонов: Смертную казнь за убийство детей пора вернуть. В исключительных случаях
Замруководителя Главного управления криминалистики СК рассказал о самых современных методах раскрытия преступлений, которые позволяют вычислить убийцу даже среди близнецов
Эксперт заявил, что увеличение скоростного режима на автобанах снизит аварийность на 10-15 процентов
Руководитель Общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль прокомментировал предложение ГИБДД увеличить разрешенную скорость на платных трассах и ввести новые камеры фиксации
Новости 24
В Курской области незаконно добывали песок
В Курске строители изуродовали старинное здание
В курском драмтеатре открылась выставка для нумизматов
«Мираторг» вручил награды лучшим сотрудникам года
Под Курском перезахоронят останки советского воина
До конца года в Курской области заменят 128 лифтов
Ректор ВГТУ Сергей Колодяжный: «Мы находим применение знаниям во всех сферах - от воспитания до космоса»
Курянина признали виновным присвоении трех миллионов рублей
В Курске судят водителя маршрутки, который насмерть сбил женщину
«Джазовая провинция» пройдет в Курске с 25 октября по 3 ноября
В Курске пациента "скорой" усмиряли с помощью полиции
Курянки смогут бесплатно сделать маммографию
Под Курском обнаружили гранату и 14 артснарядов
В центре Курска отключат отопление
Курские гвардейцы задержали грабителя
В Курск приезжал Гоша Куценко
Курский параатлет принял участие в соревнованиях по триатлону
В Курске развивается детский инклюзивный туризм
Под Курском сотрудники ДПС отказались от взятки в 40 тысяч рублей
Курянина обвиняют в изнасиловании пенсионерки
Пройдет гастрономический фестиваль «Вкус Курска»
В курском детсаду мерзли дети
Под Курском высадили более четырех тысяч саженцев
Под Курском обнаружили арсенал