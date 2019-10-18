Абонентская база сервиса «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» в Курске выросла почти в два раза

Сервис позволяет удаленно контролировать происходящее дома из любой точки мира, где есть доступ в интернет.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Видеонаблюдение – это первый шаг на пути к цифровизации безопасности своего дома. В режиме 24/7 держать под контролем всё, что происходит в квартире или на даче – реальность, которую создаёт «Ростелеком». Мы хотим помочь курянам обезопасить себя, свою семью и свой дом с помощью современных технологий. Кстати, установить и активировать видеокамеру может практически любой человек: специальная подготовка для этого не нужна».

Видеонаблюдение ведётся с помощью широкоугольных Wi-Fi видеокамер, которые записывают картинку в HD качестве, фиксируют звук и движение, а также имеют функцию Push-to-talk, которая позволяет транслировать голосовое сообщения. Камеру можно настроить так, чтобы запись начиналась, когда в зоне видимости возникнет движение. При срабатывании датчиков система сама оповестит абонента либо по электронной почте, либо через SMS или PUSH-уведомление. Кроме того, благодаря инфракрасной подсветке видеокамера способна «видеть в темноте».

До конца осени жители Курска и области могут приобрести камеры за полцены, получив при этом три месяца обслуживания бесплатно. Достаточно сказать продавцам в офисах «Ростелекома» на Красной площади, 8 или на улице Карла Маркса, 68 кодовую фразу «Мой дом – моя крепость».

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 1 полугодие 2019 года составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль – 10,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.