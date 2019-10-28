Курские школьники пожаловались на нехватку фруктов и овощей в столовых

По поручению Управления Роспотребнадзора по Курской области специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» провели анкетирование школьников на предмет питания в столовых общеобразовательных учреждений.

Опрос проводился анонимно по предложенной унифицированной анкете. Всего опрос прошли 1300 человек. В анкетировании приняли участие учащиеся 5-х (650 человек) и 9-х (650 человек) классов.

- Результаты анкетирования показали, что современные школьники имеют представление об основных принципах здорового образа жизни, важности рационального питания (соблюдения режима питания, сбалансированности, полноценности) и вредном влиянии на организм продуктов «фаст-фуда». Однако есть ответы, которые говорят о присутствии негативных факторов в жизни подростков: ежедневное употребление сладостей и газировки, сон менее шести часов в день, длительное пребывание за компьютером, эпизодическое употребление или приобщение к энергетическим и слабоалкогольным напиткам, а также курению, - рассказали в Роспотребнадзоре региона.

Так, из опрошенных детей ежедневно завтракают, обедают и ужинают дома основное количество - 83% пятиклассников и 95% девятиклассников; 58% опрошенных ежедневно обедают в школе, а 25% - в школе питаются в полдник. Очень много детей завтракают и обедают в школе лишь иногда, никогда не едят в школе до 8% опрошенных, никогда не завтракают дома 4%. Ежедневно в рацион питания основной части опрошенных школьников входят овощи, фрукты, мясо, молочные продукты (88% учащихся). Блюда из рыбы у 18% школьников входят в меню ежедневно, 78% иногда и 4% опрошенных ответили, что не едят рыбу. 68% опрошенных учеников каждый день едят сладости.

Между тем, что такое правильное питание, курские школьники знают. При ответе на вопрос: «Правильное питание это…» - все ответы были даны правильно – пища, богатая витаминами микроэлементами, режим питания (завтрак, обед, ужин – в одно и то же время, разнообразие блюд (каши, супы, первые и вторые блюда).

Большинство детей оценивают питание в школе как удовлетворительное и довольны им, но в качестве пожеланий по улучшению школьного питания есть такие: «больше фруктов и овощных салатов», «разнообразить меню», а также «добавить фрукты в продажу».

При ответе на вопросы об употреблении алкоголя выяснилось, что к девятому классу алкогольные напитки пробовали до 27% мальчиков и 18% девочек, тогда как среди опрошенных пятых классов положительных ответов не было; 10% мальчиков и 49% пробовали энергетические напитки, в том числе среди учащихся 5-х классов таких детей – 3-4%. В большинстве случаев родители знают о том, что их ребенок пробовал алкогольные и энергетические напитки. Из тех, кто ответил положительно, пробовали или пробуют алкогольные напитки в кругу семьи 5%, с друзьями на улице – 12%.

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

Почта: svetlana.volkova@phkp.ru

Тел.: (4712) 70-62-71