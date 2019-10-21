На "Большое путешествие" в драмтеатр пришло почти 800 человек

На минувшей неделе зрителям показали мультфильм в рамках проектаФото: Светлана ВОЛКОВА

Второе мероприятие проекта "Кино в театре" началось с показа мультфильма «Больше путешествие» в прошедшее воскресенье, 20 октября, в Драматическом театре имени А.С. Пушкина и собрало рекордное число зрителей. Из 834 зрительских мест в театре было занято 762! Этот результат побил предыдущий рекорд проекта: показ военно-исторической драмы «Солдатик» от легендарной Аллы Суриковой, состоявшийся в преддверии Дня Победы 5 мая 2019 года, собрал около 700 зрителей. А вот 22 ноября 2015 года на мультфильм «Необыкновенное путешествие Серафимы» пришло итого больше - около тысячи зрителей, многие сидели на приставных стульях! Эти три фильма объединяет возрастной ценз 6+.

Организаторы проекта предусмотрели целых шесть развлекательных и познавательных мероприятий в фойе драмтеатраФото: Светлана ВОЛКОВА

Открывая двери Драматического театра по воскресеньям, юный зритель проекта «Кино в театре» попадает в сказку. На этот раз он был отправлен в «Веселый мульт-круиз». Для своих самых маленьких гостей организаторы проекта предусмотрели целых 6 развлекательных и познавательных мероприятий в фойе драмтеатра! С фотографий студентов Колледжа культуры города Курска, объединенных тематической экспозицией «Ты и твои друзья», на зрителей смотрели пушистые четвероногие. Курский археологический музей отправил гостей проекта в «Путешествие во времени» - так называлась выставка от профессиональных курских историков. Изготовление мягкой игрушки и поделок из соленого теста – два таких мастер-класса подготовили педагоги Дворца пионеров и школьников. Вместе с консультантами из магазина «46 котов» ребята играли в необычные настольные игры, а профессиональный аниматор развлекал ребята играми подвижными. Так что фойе Драматического театра наполнилось детским смехом, веселыми криками и звонкими хлопками в ладоши.

«Кино в театре» представляет совершенно новую предсеансовую программуФото: Светлана ВОЛКОВА

Так в чем же секрет подобных мероприятий для зрителей старше шести лет? Все очень просто: в наши дни в век компьютерных технологий родители ищут для своих детей интересные массовые занятия, которые бы не только отвлекали отпрысков от гаджетов, но и развивали!

- Мы с мужем далеко не всегда отправимся в выходной на какой-то фильм просто ради развлечения, но вот если речь идет о детском познавательно-развивающем мероприятии, мы бросим все дела и поспешим на него всей семьей, ведь такой досуг так важен для нашего ребенка и в целом для всей семьи, - поделилась с нами мама семилетнего Ильи Надежда Николаевна.

- Дети, вам понравилось?

- Да!

- Еще придете?

- Да!

3 ноября в рамках проекта покажут семейную комедиюФото: Светлана ВОЛКОВА

А это уже – диалог со своими детьми трех мам-соседок, которые сами организовали свой воскресный отдых и пришли сюда вместе.

Динамика показателей проекта «Кино в театре» за последние три года демонстрирует, что проект становится более востребованным детской и семейной аудиториями. Это легко объяснимо: не всякому взрослому удобно в воскресенье в середине дня приходить на киносеанс, пусть и даже на очень необычный. Взрослые привыкли ходить в кино вечером. А вот для детей, их родителей и бабушек воскресный полдень для похода на проект «Кино в театре» более чем удобен. Нравится зрителям и то, что каждый раз «Кино в театре» представляет совершенно новую, порой уникальную предсеансовую программу - сочетание мероприятий и экспозиций, которые никогда вместе не увидишь: музейные экспонаты и игры с аниматором, выставки и мини-читальный зал, мастер-классы и мини-концерты. У нас в городе есть, куда пойти с ребенком в воскресенье, но площадок, представляющих каждый раз новое содержание, мало. «Кино в театре» — как раз из таких, а если учесть оптимальную для ребенка продолжительность разнонаправленных мероприятий — два часа, и «символическую» цену билета в 50 рублей, то просится слово «уникальный».

3 ноября состоится показ семейной комедии 2019 года для зрителей старше шести лет от легендарной киностудии имени Горького - «Подкидыш». Это ремейк культового фильма 1939 года по сценарию детской писательницы Агнии Барто и советской актрисы Рины Зеленой, подарившей нам крылатую фразу героини Фаины Раневской: «Муля, не нервируй меня!»