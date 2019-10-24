Впервые на манеж Курского цирка выдут гиппопотамы и птица-носорог

Зрителям представят зрелищное шоуФото: Светлана ВОЛКОВА

26 октября в курском цирке стартует новая программа - «ПЕСЧАНАЯ СКАЗКА». Незабываемое зрелище, удивительные аттракционы, титулованные артисты, авторские декорации и эксклюзивные костюмы – все это цирковой спектакль с единой сюжетной линией.

"Песчаная сказка" - это постановка с единой сюжетной линиейФото: Светлана ВОЛКОВА

«ПЕСЧАНАЯ СКАЗКА» - цирковой проект, созданный совместно продюсерским центром Гии Эрадзе, Российской государственной цирковой компанией и Большим Московским цирком на проспекте Вернадского, где он и был впервые презентован зрителям в декабре 2018 года. Гастроли в самом большом цирке Европы продолжались 8,5 месяцев. За это время артисты дали 191 представление, а спектакль увидели более полумиллиона человек.

Теперь зрители смогут увидеть спектакль в рамках гастрольного тура по России, который стартовал в Туле, а уже следующим городом стал Курск.

Программа будет интересна и маленьким, и взрослымФото: Светлана ВОЛКОВА

О новом представлении накануне рассказали сами артисты. В программе, связанной единой сюжетной линией, всего 11 номеров. Зрители увидят на арене цирка бегемотов, собак, попугаев и даже удивительную птицу-носорога.

Народный артист России Тофик Ахундов рассказал о своих подопечных – гиппопотамах. С этими животными он работает, начиная с 1979 года, и говорит, что бегемоты, как и люди, имеют свой характер, а также по-разному талантливы.

- Это самые опасные животные в Африке! По статистике их жертвами становится больше всего людей, поэтому к ним обычно никто близко в дикой природе не подходит, - говорит дрессировщик.

Попугаи на арене!Фото: Светлана ВОЛКОВА

Не удивительно, что номер с гиппопотамами, который увидят курские зрители, единственный в мире. Животных привезли из Сафари-парка, который расположен в пригороде Тель-Авива. Сейчас они выступают на арене цирка и исполняют невероятные трюки.

Кроме того, зрителей ждет незабываемое шоу – эксклюзивные декорации, роскошные костюмы, современные спецэффекты.

Программу можно будет увидеть до 1 декабря.

Премьерные представления Курском цирке состоятся:

26 октября (суббота) в 17.00 ч.

27 октября (воскресенье) в 15.00 ч.

далее по субботам и воскресеньям в 13.00ч. и 17.00ч.

тел. +7 (4712)-22-21-01 (касса цирка); сайт цирка: www.circus-kursk.ru

@peschanayaskazka #песчанаясказка @gia_eradze #гияэрадзе