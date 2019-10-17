Курский ОПЦ: С заботой о материнстве и детстве

Ежегодно в России совершается более полумиллиона абортов. Страшно подумать, что идут на этот изуверский шаг вполне осознанно. Изуверский- не только по отношению к не родившемуся ребенку, но и к своему здоровью, и к своим близким.

В соответствии с концепцией демографической политики Российской федерации, утвержденной Указом Президента РФ Владимиром Путиным на период до 2025 года, в Курском областном перинатальном центре делается все возможное для роста рождаемости, повышения доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, и их новорожденным детям. Проводится огромная работа по восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе и с помощью вспомогательных технологий. С каждой женщиной, которая обращается с просьбой избавить ее от нежелательной беременности, в ОПЦ проводят серьезную работу.

— Мы стараемся сохранить беременность всеми возможными методами, - говорит руководитель Центра охраны здоровья семьи и репродукции, Заслуженный врач РФ Нина Ивановна Стародубова. — Прежде всего, с женщиной, которая пришла за направлением на аборт, беседует акушер-гинеколог, предупреждая о возможных последствиях такого шага.

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Аборт и его последствия

При хирургическом аборте, который делается на сроке 10-12 недель, когда у ребенка уже сформировано туловище размером 5 сантиметров, очень высокий риск осложнений.

— Это травмы матки, кровотечения, гнойно-септические осложнения, - уточняет Нина Ивановна. — И все это может потребовать дополнительного хирургического вмешательства, вплоть до удаления матки.

Медикаментозный аборт условно считается самым безопасным, но и он может привести к таким осложнениям, как задержка плодного яйца или его остатков, кровотечение. Впоследствии требуется выскабливание матки.

Аборт – это серьезный удар по женскому здоровью. В группе риска по раку молочной железы именно те женщины, которые прерывали беременность, особенно первую.

— Представьте себе, все системы организма настроились на вынашивании беременности и вдруг все резко обрывается, - говорит Нина Ивановна. —Организм не выносит этого сильнейшего гормонального удара, развивается мастопатия, нарушения функции яичников и как следствие бесплодие, невынашивание последующих беременностей и другие нарушения репродуктивного здоровья вплоть до онкологических заболеваний.

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По традиции, в областном перинатальном центре побывала чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курская Коренная. К святому образу Богородицы, которая считается покровительницей женщин, поклонились пациенты, врачи и медицинский персонал.

Шрамы на всю жизнь

Аборт представляет собой серьезную психологическую нагрузку для женщины. Не заставят себя ждать гормональные срывы и депрессии, которые могут дать толчок к развитию психических заболеваний. Как говорится, гораздо проще изъять малыша из утробы матери, чем стереть память о нем из ее души. Поэтому, в целях сохранения беременности, с женщиной, которая приняла решение избавиться от своего ребенка, в перинатальном центре обязательно беседует и психолог Анастасия Троицкая.

— Любой аборт неизбежно приводит к глубокому психологическому кризису, - говорит Анастасия Владимировна. — Сначала женщине кажется, что другого выхода не было, но потом приходит осознание, что она сделала неправильно, просто-напросто убила своего ребенка.

Женщина начинает испытывать боль и стыд, чувствует глубокую вину перед не родившимся ребенком, опустошенность и безнадежность, страх перед возможным «наказанием». Резко меняются отношения с супругом, «ведь он тоже виноват в случившемся».

Душа человека - бесценна

Библия говорит, что дети – это награда от Господа. И ясно прослеживается мысль о том, что жизнь человека начинается не с момента рождения, а с момента зачатия. Поэтому аборт считается смертным грехом убийства, отягощенный еще и тем, что мать добровольно и осознанно убивает собственного ребенка.

— У женщины, которая приходит на аборт, чаще всего нет понимая того, что она действительно совершает убийство, идет на преступление. Эмбрион, который только появился, это уже человек. И убивая его, она убивает человека, а не избавляется от какого-то непонятного сгустка материи, - поясняет руководитель Миссионерского отдела Курской епархии протоиерей Тигрий Хачатрян. - Первая и главная библейская заповедь – плодитесь и размножайтесь. Главное предназначение женщины – родить детей и воспитать их в вере. Помните, что женщина «спасется чрез чадородие».

Бесплодие – не приговор

Несмотря на все усилия врачей, 90% женщин, решившись сделать аборт, не отказываются от своего решения. Расплата неизбежна – по официальной статистике в России порядка 15-18% пар – бесплодны. Эту цифру можно смело умножать на два. И зачастую это весьма благополучные семьи, просто припозднившиеся в своем желании иметь детишек.

Важно знать, что непроходимость маточных труб, инфекционные и иные воспаления придатков, а также гормональные нарушения, приводящие к неутешительному диагнозу «бесплодие», - это в первую очередь последствия сделанных ранее абортов.

— Также причиной служат беспорядочные половые связи, заболевания, передающиеся половым путем и нарушения строения репродуктивных органов. Следует отметить, что в 50% бесплодных пар сегодня «виноваты» мужчины. Причина этому - плохое питание, вредные привычки (алкоголь, курение), перенесенные инфекции, травмы и плохая экология, -говорит Нина Ивановна.- Ежегодно по полису ОМС мы делаем порядка 400 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Пара считается бесплодной, если год живет половой жизнью без предохранения, и беременность не наступает. Женщина должна помнить, что запас яйцеклеток в яичниках может закончиться в любой момент, и не тянуть с визитом к нам.

Не нужно анализировать причины бесплодия, ходить по платным клиникам, теряя драгоценное время, задаваться лишними вопросами или обвинять партнера. Если в семье долгое время не появляется малыш, нужно просто прийти в перинатальный центр. Специалисты - репродуктологи этого медицинского учреждения дают шанс паре стать счастливыми родителями.

Курянка Ольга Г. шла к беременности почти 13 лет. Ходили с мужем и по платным клиникам, там лечили то одно, то другое, но прогресса не было. Узнав о том, что в Курском перинатальном центре по полису ОМС делают ЭКО, пара незамедлительно обратилась в медучреждение.

— Со второй попытки все получилось, эмбрионы прижились, мы ждем двойню – мальчика и девочку, - радостно поделилась женщина. — Здесь современное оборудование и квалифицированный персонал, к пациентам относятся тепло и внимательно, мы очень довольны.

Ежегодно по полису ОМС в ОПЦ делают 400 процедур экстракорпорального оплодотворения.

Наша справка

В 2018 году в Центр охраны здоровья семьи и репродукции Курского областного перинатального центра обратились 614 пар, у которых не получалось завести детей. 310 женщин забеременели. Было проведено 400 процедур ЭКО, 169 дали положительный результат. Это 42,3% (в мировой статистике средний показатель – 30 – 40%).

Для мужчин прием абсолютно бесплатный, они могут прийти даже без направления. Женщина может взять направление в женской консультации по месту жительства. Если направления нет, она может обратиться в Центр охраны здоровья семьи и репродукции Курского областного перинатального центра на платный первичный прием. В дальнейшем ее переведут на бесплатное обслуживание.

В Центр ежедневно обращаются пары, которые потеряли драгоценные годы в частных клиниках, специалисты которых не всегда компетентны в вопросах бесплодия. Иногда такое «лечение» заканчивается потерей возможности иметь своих генетических детей.

Наш адрес:

г. Курск, пр-т Вячеслава Клыкова, 100.

Телефон для справок (4712) 32-47-19 (многоканальный). Сайт: www.opckursk.ru/eco

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«Детство без опасности»

Врачи перинатального центра делают не только все возможное для увеличения рождаемости, но и помогают сохранить жизнь и здоровье детей в будущем. В октябре, на базе ОПЦ, состоялась пресс-конференция, приуроченная к старту федерального проекта «Детство без опасности», в котором принимает участие и Курская область. Проект предполагает единую систему обучения родителей обеспечению безопасности при перевозках детей в автомобилях. Проводится МВД России совместно с Минздравом России и экспертным центром «Движение без опасности» в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

— Актуальность этого проекта не вызывает никаких сомнений. Дети - самые незащищенные участники дорожного движения, и заботиться о них, конечно, должны взрослые. Мы благодарны организатором этой акции за возможность сформировать ответственное отношение родителей к перевозке детей в автомобилях, - подчеркнула заместитель Губернатора Курской области Ирина Хмелевская.

В настоящее время в перинатальном центре начали проводить тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Будущим мамам рассказывают об особенностях поездки с малышом в автомобиле, учат правильно использовать детские удерживающие устройства, рассказывают о правилах перехода проезжей части с коляской.

— С первых минут жизни наших новорожденных мы обеспечиваем им безопасность. Отдавая ребенка в семью, мы хотим, чтобы его безопасность и в дальнейшем была обеспечена на высоком уровне, - говорит главный врач областного перинатального центра Валентина Ивановна Крестинина. — Поэтому мы с удовольствием поддерживаем этот важный и нужный проект.

Автор: Яна Шелест