Служба занятости населения Курска и Курского района: «Сегодня есть рабочие места и есть где работать!»

Особенно актуальной в стране стала проблема трудоустройства людей предпенсионного возраста. Каковы шансы получить достойную работу у курян, которые готовятся к выходу на пенсию и чем государство со своей стороны может помочь в решении этой проблемы, какие специальности наиболее востребованы, мы и попытались выяснить.

Учиться, учиться и еще раз учиться!

В нынешнем году в Курской области стартовала специальная программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста. Она разработана в рамках исполнения распоряжения Правительства РФ от 30 декабря 2018 года № 3025-р, а также в целях реализации в регионе федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Цель Программы – помочь приобрести или развить имеющиеся знания, навыки, обеспечить конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда «предпенсионеров».

Существует два механизма реализации программы. В рамках первого работодатель сам направляет на обучение сотрудников предпенсионного возраста и получает за это компенсацию от государства. Для этого он выбирает учебное заведение, заключает с ним договор, оплачивает образовательные услуги, а потом обращается в центр занятости за компенсацией затрат. Сумма субсидии может составлять – до 68 тысяч рублей на одного работника. Как отмечают в Центре занятости Курска и Курского района, на практике эта сумма позволяет обучить всему спектру специальностей, причем, не только в Курской области, но и за ее пределами. Программа курсов может длиться от 16 до 500 часов, но не более трех месяцев.

- С начала года более полусотни курян предпенсионного возраста по направлению работодателей прошли такое обучение. Этой возможностью воспользовались такие предприятия, как ОАО «Электроагрегат», НПО «Композит», АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», ОАО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова», АО «Счетмаш», - говорит директор ОКУ «Центр занятости населения Курска и Курского района» Александр Николаевич Елагин. - До конца года обучение пройдут еще около 50 сотрудников предприятий Курска.

Второй механизм реализации программы предполагает прямое обращение гражданина предпенсионного возраста в Центр занятости для участия в программе. Для тех, кто в данный момент находится без работы, на время обучения выплачивается стипендия, равная величине минимального размера оплаты труда – 11 280 рублей в месяц.

Удобно, что предусмотрены разные формы обучения: с отрывом и без отрыва от работы, дистанционная, очно-заочная, обучение в электронном виде, а также вариативность сроков освоения образовательных программ. Специальности и программы обучения разнообразны от рабочих профессий до цифровых технологий. С начала года 195 курян предпенсионного возраста уже прошли обучение.

Специалисты Центра занятости убеждены, что реализация этой Программы поможет «предпенсионерам» стать более конкурентоспособной категорией на рынке труда. Кроме того, освоение новых навыков сделает такие кадры более востребованными и на прежних рабочих местах.

Мероприятия, проводимые Центром занятости, дают возможность подыскать подходящую вакансию людям любого возраста и уровня квалификации.

Россия формирует спрос на работников «со стажем»

В этом году Роструд запустил еще один интересный электронный проект - специальный раздел для трудоустройства предпенсионеров и пенсионеров. Называется он «Опытные кадры» и размещен на портале «Работа в России». Проект предназначен для помощи в трудоустройстве людям предпенсионного и пенсионного возраста. Здесь собран банк данных соискателей, стаж работы которых составляет более 30 лет.

Такие резюме на портале помечаются специальным отличительным знаком и предоставляются работодателям в приоритетном режиме.

- Основная задача службы занятости - регулировать взаимоотношения на рынке труда. То есть с одной стороны помочь найти соискателям работу, с другой – удовлетворить потребности работодателей в профессиональных кадрах, - говорит заместитель директора ОКУ «Центр занятости населения Курска и Курского района» Виктория Игоревна Аграновская. - Оказание государственной услуги работодателю в подборе персонала — одно из основных направлений работы Центра занятости. От взаимодействия работодателей со службой занятости напрямую зависят пополнение городского банка вакансий и скорость трудоустройства соискателей. Поэтому мы постоянно совершенствуем механизмы взаимодействия с работодателями – главными партнерами службы занятости на рынке труда. Подавая вакансии в службу занятости, работодатель значительно расширяет зону размещения информации, причем абсолютно бесплатно.

Так, Центр занятости населения Курска и Курского района на рынке труда работает вот уже почти 30 лет. За это время накоплен огромный багаж знаний, а также опыт проведения различных мероприятий. Центр занятости предлагает работодателям самые разные формы сотрудничества – от ярмарок вакансий и Дней открытых дверей до презентаций предприятий, круглых столов и семинаров.

Специалисты Службы занятости всегда готовы придти на помощь в поиске работы.

Важен прямой контакт работодателя и соискателя

Преимущество таких форм работы - возможность работодателя напрямую встретиться с претендентами, в личной беседе получить представления о соискателях, оценить их уровень профессиональной подготовленности и опыт работы.

Одно из таких мероприятий – целевая ярмарка вакансий - прошло 7 октября в Областном дворце молодежи. На ярмарке свои вакансии представили пять организаций, участвующих в строительстве Курской АЭС-2. На мероприятии ждали потенциальных работников по специальностям «сварщик», «арматурщик», «монтажник», «бетонщик», «водитель погрузчика», «водитель категории «С», «машинист катка, экскаватора, автогрейдера, бульдозера», «рабочий». Всего более 800 вакансий! Соискатели смогли напрямую пообщаться с работодателями. А специалисты службы занятости ответили на все интересующие вопросы как работодателей, так и соискателей.

Интерес к мероприятию был большой, как подчеркнул Александр Николаевич Елагин, ситуация на рынке труда в Курской области сегодня характеризуется следующими показателями:

- В регионе сегодня зарегистрировано минимальное число безработных за последние десять лет. Так, если в 2009 году безработных насчитывалось шесть тысяч человек в Курске и Курском районе, то сейчас – полторы тысячи. Есть рабочие места, и есть где работать. И все, кто пожелает найти работу, могут это сделать. А мы готовы в этом помочь.

Автор: Ольга Данилова.