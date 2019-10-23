В Курске стартовали гастроли Русского драматического театра Удмуртии

Гастроли продлятся до конца октябряФото: Светлана ВОЛКОВА

В Курском государственном театре имени Пушкина стартовали гастроли Русского драматического театра Удмуртии. В свою очередь труппа Курского драмтеатра одновременно покажет серию спектаклей в Удмуртии.

Труппа рассказала о спектаклях, которые они привезлиФото: Светлана ВОЛКОВА

Главный режиссер драматического театра Удмуртии Яков Ломкин и его коллеги – Заслеженный артист России, народный артист Удмуртии Юрий Малашин, Заслуженный артист Удмуртии Михаил Солодянкин и артисты Антон Петров и Екатерина Логинова рассказали о гастролях в Курске и репертуаре театре.

Открылись гастроли 22 октября комедией «Покровские ворота». А вплоть до 27 октября зрители смогут увидеть еще несколько постановок – «Ужин дураков», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Боинг-Боинг», «Между небом и землей» и детскую сказку «Красная шапочка». В Курск театр привез в основном комедийный репертуар и наиболее кассовые постановки.

Спектакль "Покровские ворота"Фото: Светлана ВОЛКОВА

Между тем в последние годы Русский драматического театра Удмуртии продолжает активный поиск новых средств выразительности и успешно сотрудничает с ведущими режиссерами и художниками из Москвы, Санкт-Петербурга, ближнего и дальнего зарубежья. Это самые востребованные и признанные мастера, многие из которых – лауреаты премии «Золотая маска».

- Театр постоянно обогащает репертуар лучшими произведениями отечественной и мировой классики. Ежегодно мы выпускаем пять – шесть премьерных постановок, - рассказал главный режиссер Яков Ломкин. – Среди них такие, как «Король Лир» и «Гамлет» Шекспира, «Тартюф» Мольера, «Визит дамы» Дюрернмата, «12 стульев» по роману Ильфа и Петрова, «Пьяные» Вырыпаева.

Гастроли проходят в рамках Года театраФото: Светлана ВОЛКОВА

Коллектив театра неоднократно принимал участие в российских театральных фестивалях и становился лауреатом в различных номинациях. В 2015 году авторский коллектив спектакля «Человек-подушка» стал лауреатом Государственной премии Удмуртской Республики в области искусства, литературы и образования.

У курян есть уникальная возможность познакомиться с некоторыми постановками театра Удмуртии.