Интернет от «Ростелекома» пришёл в посёлки Золотухинского и Железногорского районов Курской области

Директор Курского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ухов:

«Наша цель – обеспечить качественными цифровыми услугами курян даже из самых отдалённых районов. Для этого специалисты «Ростелекома» проложили более 6 км оптоволокна в три посёлка. Вместе с интернетом абоненты получили возможность пользоваться «Интерактивным ТВ», Wink, «Умным домом» и видеонаблюдением. И первые подключения не заставили себя ждать».

Абоненты из этих посёлков говорят, что впервые в жизни общаются по скайпу с родственниками из других городов и стран без подвисаний, а интернет «просто летает».

Кроме того, им теперь доступноболее 12 тысяч фильмов и сериалов на любой вкус, а также около 200 канал цифрового телевидения. Сервис позволяет управлять просмотром: ставить эфир на паузу, перематыватьего, а также начинать просмотр на одном устройстве, а продолжать на другом. Всего к одному аккаунту можно привязать до пяти гаджетов, будь то телевизор, планшет, компьютер или смартфон.

Чтобы подключитьсервис, нужноскачать мобильное приложение и пройти несложную регистрацию. Более подробную информацию об услугах цифрового провайдера можно узнать в офисах продаж «Ростелекома», на сайте или по телефону 8-800-1000-800.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» –национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 1полугодие2019 года составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль – 10,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства FitchRatings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.