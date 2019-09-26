2019-09-27T08:50:16+03:00
Общество

Аппетитный продукт к вашему столу

В ассортименте «Мираторга» появились новые наименования
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Накануне запущено производство линейки продуктов из свиного отруба «Карбонад свиной Tender Pork» и «Вырезка свиная Tender Pork».

Tender Pork – это свинина, вызревшая в специальных камерах в течение 21 дня.Благодаря этому мясо приобретает насыщенный и сочный вкус, нежную структуру.Линейка продукции из свиного отруба «Карбонад» и «Вырезка» предназначена для приготовления любых блюд - делать стейки, запекать на гриле, жарить на сковороде и тому подобное.

«Tender Pork» поставляется в торговые сети в вакуумной упаковке - это обеспечивает удобство при хранении и транспортировке, а также позволяет сохранить свежесть продукции до 15 суток при температуре от -1,5 до +4 0С.

Компания ежегодно наращивает объемы производства продукции из всех видов мяса. Предприятия холдинга в Белгородской, Курской, Брянской и Калининградской областях оснащены самым современным оборудованием, что позволяет быстро разрабатывать рецептуры и запускать новинки, ориентируясь на потребности рынка.

- Необходимо постоянно расширять ассортимент, - поясняют в пресс-службе АПХ «Мираторг». - Чтобы у покупателя был больший выбор и он мог найти среди нашей продукции то, что наилучшим образом отвечает его вкусовым предпочтениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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