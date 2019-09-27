Техника успеха от Ростсельмаш

По оперативным данным в этом году в Курской области средняя урожайность одной из главных агрокультур региона – сахарной свеклы - выше, чем в прошлом и составляет 473 центнера с гектара. Успешно идет и уборка кукурузы на зерно. Урожайность этой культуры превышает 84 ц/га. Аграрии отмечают, что кукуруза – наиболее выгодная культура в этом сезоне. Конечно же, добиться таких результатов было бы сложно без современной и доступной техники.

Надежный помощник на земле

Демонстрационный показ, организованный одним из крупнейших поставщиков техники для АПК Ростсельмаш, стал для аграриев Черноземья событием и долгожданным, и традиционным. Именно здесь можно познакомиться с новинками, посмотреть, как работают агрегаты в поле, оценить возможность применения той или иной единицы в собственном хозяйстве. Поэтому для представителей хозяйств АПК Орловской и Курской областей мероприятие это имеет особое значение.

- Сегодня здесь представлены комбайны и почти вся тракторная линейка модельного ряда, а также самоходный прицепной опрыскиватель и несколько единиц для кормозаготовки.

Вся техника, которую мы поставляем, апробируется здесь, в этом хозяйстве. И у каждого гостя есть возможность поинтересоваться напрямую о плюсах и минусах машин Ростсельмаш. Ведь это техника, которая отработала уже не один сезон, - рассказал Сергей Харченко, заместитель генерального директора «Агропромсервис», официального дилера компании Ростсельмаш.

В том, что техника Ростсельмаш – надежный помощник, который не подводит, аграрии Черноземья убедились за эти годы на собственном опыте.

В крестьянско-фермерском хозяйстве Сергея Витальевича Барановского из Советского района Курской области - тысяча гектар земли. КФХ специализируется в основном на зерновых и зерно-бобовых культурах. Комбайн Ростсельмаш ACROS 595 Plus хозяйство приобрело два года назад, а сейчас, как признается глава КФХ, «приехал что-то новенькое посмотреть»:

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- Я доволен, техника Ростсельмаш показала себя хорошо. Приятно, что с деталями российского производства проблем никаких. Обслуживают оперативно. Однажды вечером генератор сломался, не было освещения. Утром позвонил в восемь часов, через час-полтора привезли новый генератор, поставили на комбайн и техника сразу же пошла в поле.

Орловчанин Николай Анатольевич Полянский на технике Ростсельмаш работают всю свою жизнь.

«Работаем только на российской технике»

Сегодня в его КФХ - 1200 гектар земли. Здесь с успехом выращивают пшеницу, ячмень, гречиху, рапс, люпин, сою. На комбайне СК-4 Николай Анатольевич начинал еще почти полвека назад - в 1975-76 годах в колхозе «Россия» Покровского района Орловской области.

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- Мы прошли целый путь с техникой Ростсельмаш. От легендарного СК-4, до современного и передового TORUM 750.

- Чем отличается техника, на которой вы начинали, от современной?

- Эволюция идет - увеличиваются мощность двигателя, ширена ремней, подшипников, пропускная способность, очистка зерна.

- Почему же такая приверженность именно технике Ростсельмаш?

- Как житель России я знаю, что должен быть развит с экономической точки зрения внутренний рынок. По-русски говоря, «Я тебе, ты – мне». Вы произвели – я купил, я произвел – вы купили. И никто ни от кого не зависит. Так должно быть. Мы должны ориентироваться на внутренний рынок. Мы работаем только на российской технике – это и трактора, и комбайны, и сеялки.

Сейчас в хозяйстве орловского фермера целый парк техники Ростсельмаш – комбайн ACROS 595, TORUM 750, кормоуборочный комбайн RSM 1401, косилка и прицепной опрыскиватель RSM TS-3200 Satellite.

Плюсы машин Ростсельмаш

Большой интерес у гостей вызвал культиватор R-820, предназначенный для поверхностной и предпосевной обработки почвы под яровые и пропашные культуры, а также для ухода за парами. Конструкция культиватора имеет индивидуальные регулировки на основной раме, которые позволяют равномерно заглублять культиватор по всей ширине захвата. Плавающая сцепка гладко и равномерно обрабатывает почву, а также защищает рабочие детали от стрессовых нагрузок при наезде на камни. В конструкции подвески рабочих органов и шлейфа культиватора использованы износостойкие втулки из полимерных материалов, не требующие смазки. Углубление культиватора обеспечивается до 15 сантиметров. Комбинированный шлейф культиватора, состоящий из трехрядно расположенных зубьев, выравнивает поверхность поля. Шлейф культиватора имеет возможность изменения угла зубьев, что особенно хорошо себя зарекомендовало по вычесыванию и выносу на поверхность корней и сорняков. Конструкционная масса агрегата – 4100 килограммов, производительность – до 10 гектар в час при скорости 15 километров в час.

Заинтересовавшимся более детально был представлен прицепной опрыскиватель RSM TS-3200 SATELLITE с шириной захвата 24 метра. Это самая популярная модель, зарекомендовавшая себя в последние годы. Количество продаж достигает более двух сотен единиц в год. Стандартное оснащение светодиодной подсветкой и курсоуказателем, помогает механизатору, находясь в кабине трактора, видеть участок обработанного поля на экране планшета, что делает работу эффективной. Привязка к спутнику позволяет посекционно «отключать» форсунки на штанге, на участках которые уже обработаны. Это позволяет избежать двойной обработки и ожога растений. Удобно, просто и надежно!

Компания Ростсельмаш участвует во всех госпрограммах. Выпуск техники полностью российский, поэтому под покупку можно кредитоваться, оформлять лизинг. Срок гарантийного обслуживания практически на всю технику – два года. Причем, в каждом регионе есть собственный сервисный центр, который ведет гарантийное обслуживание. В Курской и Орловской области вопросом гарантийного обслуживания занимается компания «Агропромсервис». Сейчас, например, действует постановление Правительства РФ номер 518, благодаря которому можно приобретать технику с дополнительной скидкой 10 процентов в рамках коммерческих лизинговых программ.

Специалисты-сервисники, работающие в полях, а это 26 экипажей, ежегодно проходят повышение квалификации в Академии Ростсельмаш. Это позволяет оперативно реагировать на все ситуации, которые могут возникнуть в поле.

Автор: Светлана ВОЛКОВА.