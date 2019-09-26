Куряне отпразднуют День города: программа мероприятий

Традиционно Курск отмечал День города 25 сентября. Зачастую праздничная дата приходилась на будний день. Для муниципальных служащих 25 сентября всегда был выходным днем - не работали муниципальные школы и детские сады, что вынуждало родителей решать проблему, с кем оставить ребенка.

К сожалению, для горожан, которые трудятся в федеральных и региональных органах власти, коммерческих предприятиях 25 сентября оставался обычным рабочим днем, что не позволяло им принять участие в торжествах и создавало массу неудобств.

В связи с этим, Администрация Курска провела опрос и предложила горожанам высказать свое мнение о необходимости переноса даты празднования Дня города на ближайшие, после 25 сентября, выходные дни.

- Опрос проводился с 6 сентября в официальных группах «город Курск» в социальных сетях ВКонтакте и Facebook и на портале «Действуем вместе». По его итогам 80,5% пользователей портала выбрали вариант «праздник надо отмечать в выходной день, чтобы в нем приняли участие все желающие» и лишь 19,5% отдали предпочтение варианту «не надо нарушать традицию и переносить праздник», - рассказал мэр Курска Виктор Карамышев. - Результаты голосования в социальных сетях также отразили желание курян перенести празднование Дня города на выходные дни. За вариант переноса праздника отдали свои голоса 77.19 % участников опроса, 22.81% - предпочли «не нарушать традицию» и отмечать праздник 25 сентября. В общей сложности в голосовании приняли участие 4 299 человек.

Учитывая результаты опроса, в администрации города Курска было принято решение о переносе празднования Дня города на субботу, 28 сентября.

Массовые праздничные мероприятия пройдут на различных площадках Курска. В Первомайском парке в 11.00 стартует фестиваль волонтерских и общественных организаций «Добрый Курск», а на улице Ленина в это время развернется выставка педагогических городков. Параллельно на Театральной площади стартует первый Чемпионат Черноземья по историческому фехтованию. По центральной улице областного центра пройдет легкоатлетическая эстафета среди образовательных организаций. На улице Садовой в 12.00 стартует первый открытый любительский чемпионат на приз Главы города Курска по армрестлингу и гиревому спорту «Курский богатырь». С 14.00 на Красной площади - фестиваль игр разных направлений.

В 16.30 на Красной площади курян и гостей города ждет масштабный флешмоб – установление рекорда по наибольшему количеству участников курской пляски «Тимоня». Для того, чтобы зафиксировать его результаты в Курск приедут представители книги рекордов. После этого, если позволит погода, всех ждёт ещё одно грандиозное зрелище – фестиваль аэростатов «Курское небо».

Парад молодежи города, фестиваль молодежных и студенческих театральных мастерских, парад семей, показ мод, акция «Бегущая книга» – малая часть того, что ожидает курян на День города. Полная программа мероприятий опубликована на официальном сайте Администрации города Курска.

Вечерняя концертная программа в этом году перенесена с Красной на Театральную площадь. С 16.00 здесь будут выступать детские, а с 18.00 – взрослые творческие коллективы. Перед тем, как на сцену выйдут приглашенные «звезды» - группа «Фабрика» и Доминик Джокер - в 20.00 состоится торжественное открытие нового светомузыкального фонтана. Завершится праздник в 21.50 красочным фейерверком.

Директор департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Олег Шестиперов рассказал, что движение всех видов транспорта будет закрыто 28 сентября с 9.30 до 22.00 по улице Ленина от улицы Садовой до улицы Урицкого. Движение городского пассажирского транспорта будет организовано по улицам Радищева. В перевозке пассажиров после праздничного фейерверка будут задействованы 54 автобуса марки «ПАЗ, 10 автобусов большой вместимости, 70 микроавтобусов, 12 троллейбусов и 3 трамвая.

На улице Ленина и прилегающих улицах на расстоянии 50 метров от улицы Ленина, Красной площади будет запрещена парковка автотранспорта, кроме специальной техники.