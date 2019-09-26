Стажировка в Германии для «лидеров производства»

27 выпускников корпоративной образовательной программы «Институт лидеров производства» - сотрудники Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК, Уральской Стали и УК «Металлоинвест» вошли в состав делегации, которая пройдет стажировку в компаниях Германии. Они прошли корпоративное обучение «Институт лидеров производства», реализуемое в Металлоинвесте совместно с НИТУ «МИСиС». За год руководители подразделений, цехов предприятий Компании прошли тренинги и работали над проектами по повышению эффективности процессов и экономики производства.

Цель зарубежной стажировки - изучить передовые практики зарубежных коллег в области производства толстолистовой стали, опыт внедрения эффективных и ресурсосберегающих технологий производства инновационных видов продукции, познакомиться со спецификой работы автоматического оборудования и современных установок.

Руководитель дирекции по развитию Бизнес-Системы Михайловского ГОКа Игорь Крюков рассказал, что программой стажировки предусмотрено изучение Бизнес-Системы, вопросов охраны труда и промышленной безопасности, экологических аспектов, контроля качества продукции.

Цель зарубежной стажировки - изучить передовые практики зарубежных коллег в области производства толстолистовой стали, опыт внедрения эффективных и ресурсосберегающих технологий производства инновационных видов продукцииФото: предоставлено пресс-службой

- Это прекрасная возможность посетить производственные площадки компаний, которые применяют наиболее современные и экологичные технологии, – говорит Эдуард Степкин, начальник второго цеха горячебрикетированного железа Лебединского ГОКа. - Мне очень интересно побывать на ArcelorMittal, и больше узнать о проекте по строительству новой установки, в которой прямое восстановление железа будет происходить с помощью водорода. ThyssenKrupp крупный потребитель продукции Лебединского ГОКа, буду рад получить непосредственный отклик от потребителей наших окатышей.

По словам Армена Мартиросяна, начальника управления производственными и машиностроительными активами ОЭМК, такие стажировки очень полезны с мотивационной точки зрения. И конечно, это уникальная возможность для повышения квалификации:

- Я думаю, каждый по своему направлению, помимо основной темы стажировки, сможет ознакомиться с новыми подходами и практиками, чтобы потом внедрить у себя в подразделении.